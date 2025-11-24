נגיד בנק ישראל הודיעה לאחר 23 חודשים על הורדת ריבית ראשונה, שתנמיך את הריבית מ-4.5 אחוזים, ל-4.25 אחוזים, בעקבות עצירת הלחימה ובלימת האינפלציה

אחרי כשנתיים של ריביות מטפסות, שהגיעו לשיא של 4.5 אחוזים, בנק ישראל הכריז אחרי שבועות של שמועות על הורדה ראשונה בריבית מזה כמעט שנתיים.

הודעת נגיד בנק ישראל, מגיעה לאחר שבועות וחודשים של ספקולציות בנושא הריבית הגבוה, גורמים מקצועיים רבים רמזו כי הנתונים הכלכליים החזקים, במיוחד של הרבעון האחרון של השנה, יביאו במהירות להורדת הריבית.

כעת הוחלט כי הריבית העומדת על 4.5 אחוזים, תונמך ברבע אחוז, ל-4.25. כחלק מתחילת מהלך מדורג של התאמה מחודשת של מצב הריבית אל התחזיות הכלכליות.

ההורדה מגיעה אחרי 23 חודשים, בהם הריבית עמדה על נתון גבוה של 4.5 אחוזים ללא שינוי, אך בעקבות בלימת האינפלציה, התחזקות בינלאומית של השקל, ועצירת המלחמה הוחלט בבנק ישראל לחתוך את הריבית, גם אם באופן מדורג.