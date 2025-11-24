חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 24.11.2025 / 16:01

הקהילה בבת ים מתריעה על מקרי השחתה חוזרים בבית הכנסת ומוסרת כי למרות תיעוד מלא וזהות החשודים, התיק במשטרה נסגר כסיווג של נזק למקרקעין בלבד

בית הכנסת של קהילת "שערי ציון" בבת ים, בראשות הרב משה גבאי, הותקף במהלך השנה האחרונה במספר אירועים של השחתה. על פי גורמי הקהילה, קבוצת נערים הגיעה שוב ושוב לשטח בית הכנסת, לרבות בלילות שבת, וריססה כתובות נאצה, צלבי קרס וציורים פוגעניים על קירות המבנה. לפי הגבאים, המתפללים חשו חשש ממשי להגיע לבית הכנסת בעקבות ההתנהלות החוזרת. לדבריהם, נמסרו למשטרה צילומי אבטחה, שמות המעורבים ואף מספרי טלפון, מתוך ציפייה כי יינקטו צעדים נגד האחראים. אולם למרות החומר שהועבר, במשטרה סיווגו את האירועים כהשחתת פני מקרקעין בלבד והודיעו על סגירת התיק. החלטה זו עוררה תרעומת בקהילה, שהביעה אכזבה מהטיפול בפרשה לנוכח חומרת הכתובות וסמלי השנאה שנמצאו במקום. כזכור, בכניסת השבת האחרונה גילו האחרונה מתפללי בית הכנסת התימני בקדימה כי ספרי הקודש והתורה חוללו על רצפת המבנה. כוחות משטרה הגיעו למקום ואספו ממצאים לפתיחת חקירה.

