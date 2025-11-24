שר המשפטים שלח מכתב לבג"ץ בו דרש לדחות את הבקשה על עיכוב מינוי השופט יוסף בן חמו: "קיים חשש כבד כי החקירה מתנהלת באופן שמאפשר לטייח את האמת"

שר המשפטים יריב לוין שלח היום לפני זמן קצר מכתב לבג"ץ בו דרש מבית המשפט העליון לדחות את הבקשה על עיכוב מינוי השופט יוסף בן חמו לפיקוח על חקירת הפצ"רית: "כבר עתה קיים חשש כבד כי החקירה מתנהלת באופן שמאפשר לטייח את האמת ולמנוע את מיצויה".

מתוך המכתב: "חקירת המשטרה שהחלה בעצלתיים, בלשון המעטה, בליווי גורם המצוי בניגוד עניינים, מבלי לבצע פעולות חקירה נדרשות כבר בשלביה הראשונים, מתנהלת מזה שבועות מספר ללא גורם מלווה. קשה להמעיט מהנזק החמור שנגרם לחקירה בכל יום בו לא מפקח עליה גורם חיצוני נטול פניות, אשר יש בניסיונו, מומחיותו וכישוריו להובילה למיצוי המהלכים הנדרשים במסגרתה במטרה להביא לחקר האמת".

עוד באותו נושא בג"צ פיטורי היועמ"שית: ההרכב מצטמצם בשני שופטים 14:11 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"בפסק הדין נקבע פה אחד, שהמנוי האמור הנו הכרח, והכרח זה יש לקיים ללא כל דיחוי נוסף. משכך, הרי שעיכוב ביצוע פסק הדין בדרך של עיכוב המינוי איננו משמר את המצב הקיים, אלא גורם לפגיעה אנושה, אשר עלולה להיות בלתי הפיכה, בקידום החקירה, לשיבושה ולאיון יכולתם של החוקרים להגיע לחקר האמת. כל זאת בשעה שמנגד ברור שלא יכול להיגרם כל נזק מפיקוח של שופט על החקירה".

לוין על חקירת הפצ"רית: "האינטרס הציבורי מחייב לקדם את החקירה"

"עיכוב זה איננו מאפשר כל פיקוח על החקירה שאין שניה לה בחשיבותה. כבר עתה קיים חשש כבד כי החקירה מתנהלת באופן שמאפשר לטייח את האמת ולמנוע את מיצויה. האינטרס הציבורי מחייב לקדם את החקירה תחת פיקוח חיצוני הולם ללא כל עיכוב נוסף".

קיימת חשיבות עליונה למצות את החקירה ולהגיע לחקר האמת. תנאי לכך הנו מינוי גורם חיצוני, שילווה ויפקח על החקירה בדחיפות עליונה. המשך ההתדיינות המשפטית בטיעונים שאינם מגלים כל נימוק המאפשר זאת והמשך עיכוב ביצוע פסק הדין משמעותם אחת – שיבושה של החקירה ואובדן אמון הציבור ברשויות האכיפה והמשפט. לאור האמור ונוכח העדר כל ביסוס משפטי לקיומו של דיון נוסף בפסק הדין, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה לעיכוב ביצוע, לדחות את העתירה ולחייב את העותרת בהוצאות המשיב".

אמש בג"ץ צו על תנאי וצו ארעי נגד מינוי השופט בדימוס יוסף בן חמו לליווי חקירת הפצ"רית. הצו מוצא, שלושה ימים בלבד אחרי הפינוי בגלל לוח הזמנים בהחלטה נכתב כי תגובות לעתירות תוגשנה על ידי המשיבים עד יום שלישי הקרוב בשעה 09:00. מתוך ההחלטה: "בשלב זה ולמען הזהירות, ניתן בזאת צו ארעי ולפיו יעוכב מינויו של המשיב עד למתן החלטה אחרת".