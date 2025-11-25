נעמי כהן פוטרה מעבודה יציבה בהייטק – והקימה את לופאפ: הפלטפורמה שמאפשרת לנו למכור ולקנות יד שנייה בקלות, בלי עמלות ובתחושה של "בין חברות". בריאיון לסרוגים היא מספרת איך הכל קרה

דמייני לרגע את הארון שלך. פתחת אותו הבוקר, העברת יד על השמלה ההיא של שדה בר שקנית לפני שנתיים, עדיין כמו חדשה, אבל מאז ההריון היא פשוט… לא יושבת אותו הדבר. לידה תלויה החצאית של הודיה לוביץ שקנית רק לאירוע אחד ועכשיו את כבר לא לובשת אותה. אפילו שמלת הכלה שלך, בטוח יש מישהי שיכולה להתאהב בה כמוך!

את מסתכלת על הכל ומרגישה בעיטה קטנה בבטן: איזה בזבוז. מישהי אחרת הייתה כבר חורשת עליהם, אבל איך מגיעים אליה? קבוצות פייסבוק מבולגנות? וואטסאפ שמתמלא בתמונות? מכירה בחצר שדורשת יום שלם של הכנות?

כאן נכנסת נעמי כהן לחיים שלנו. בת 27 מהר ברכה, מהנדסת חשמל מהטכניון, אמא לשתי בנות – ומי שפשוט לקחה את הכאב הזה והפכה אותו לפתרון הכי יפה שראינו מזמן: לופאפ.

הכל התחיל בפיטורים

"יום אחד, בלי שום הכנה, סגרו את המוצר שעבדתי עליו בסוני – פיטרו את כל האנשים במחלקה", היא מספרת בריאיון לסרוגים. "פתאום את מבינה שהביטחון התעסוקתי שחשבת שיש לך – נעלם ברגע".

לנעמי נפתחה הזדמנות לעבודה חדשה, אבל רק בעוד חצי שנה. חצי שנה של "חופש כפוי". רובנו אולי היינו מנצלים את הזמן לחופשות וטיולים, ואולי גם משתעממים מהזמן הריק די מהר. אבל נעמי לא, היא החליטה שזה בדיוק הזמן להגשים חלום שרץ לה בראש כבר תקופה.

הניצוץ ניצת כשהתארחה אצל חברה בראש פינה שעשתה מכירת יד שנייה קטנה. "הבגדים היו מהממים", היא מספרת, "אבל כמעט אף אחת לא הגיעה כי זה רחוק. באותו רגע אמרתי לעצמי – אם כל חנויות האופנה עברו לאונליין, למה שעולם היד שנייה יישאר מאחור?"

ככה נולד לופאפ – הפלטפורמה היחידה בישראל שמוקדשת אך ורק לבגדי יד שנייה, בלי אגורה אחת של עמלה. ממש ככה. חינם לגמרי.

איך זה עובד?

לפתוח חנות ולמכור את הבגדים היפים שלך, זה הכי פשוט, כמו שצריך להיות:

נרשמות (בדקה, עם המייל או הפייסבוק). פותחות חנות אישית משלכן – ממש כמו פרופיל אינסטגרם, רק כזה שמוכר. מעלות תמונות של הפריטים, ומוסיפות פרטים חשובים כמו יצרן, מידה, מקומות איסוף רלוונטיים, ועוד. קובעות מחיר ומחכות. מי שקונה משלמת לכן ישירות, בלי תיווך, בלי עמלות, ואיפה שהכי נוח לכן.

רשת חברתית של בגדי יד שנייה

התהליך קליל ואישי, וממש נותן תחושה של "בין חברות". את לא קונה ממישהי זרה, אלא ממישהי שיש לה פרופיל כמו ברשת חברתית, כולל תמונה ופרטי מיקומים מהם ניתן לאסוף. אם מוכרת מסוימת מצאה חן בעינייך תוכלי לחפש עוד פריטים יפים שהיא מוכרת, ואפילו לעקוב אחריה כדי לראות בגדים שלה בהמשך.

והכי יפה? האתר כבר מלא בפריטים שמדברים בשפה שלכן: שדה בר, הודיה לוביץ, זארה, מעצבות מטפחות, שמלות ערב, שמלות כלה – הכל שם. יש גם בגדים לציבור הכללי כמובן, אבל האתר פנה מהר ובקלות דווקא לבנות הסרוגות של המגזר.

הסיבה לכך היא כנראה בהבנה של הקהל. נעמי היא ממש אחת משלנו: גדלה בצפת, עשתה שנתיים שירות לאומי, התמודדה בחידון התנ"ך (מקום ראשון בארץ, תודה ששאלתם), בוגרת טכניון, תושבת הר ברכה. היא יודעת בדיוק מה אנחנו מחפשות.

"לופאפ: הבית האידיאלי לקנייה ומכירה של יד שנייה"

כבר עכשיו, אחרי כמה חודשים בלבד, יש באתר פריטים איכותיים ביותר וקהילה שגדלה כל הזמן. "החלום שלי הוא שלופאפ יהפוך להיות המקום הראשון שאליו נכנסים לקנות ולמכור בגדי יד שנייה בישראל", אומרת נעמי. "האתר יהפוך להיות הבית האידיאלי לתחום הזה".

אז למה אתן מחכות? אימהות, כלות, צעירות ומבוגרות – תפתחו את הארון שלכן, תצלמו את הפריטים השווים שלכן, ותצילו אותם מבדידות. כי הבגד היפה שלך מחכה למישהי שתאהב אותו בדיוק כמוך. והכסף? יחזור אלייך בלי שאף אחד ייקח ממנו חלק.

חפשו "לופאפ" בגוגל והקימו את החנות שלכן בקלות. בטוחות שעל הדרך גם תמצאו בגד יפה במיוחד בשבילכן.