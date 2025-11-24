כוחות צק"ח גולני והנח"ל מעמיקים את הפעולה בשכונת ג'ניינה ברפיח ורושמים הישגים משמעותיים בטיהור התת-קרקע. בסוף השבוע האחרון: קרב דרמטי מול 17 מחבלים שניסו להימלט. המפקדים בשטח: "אף פעם לא מוותרים, זה גולני"

מנקים את המחבלים האחרונים מרפיח: כוחות צוות הקרב של חטיבות הנח"ל וגולני, בפיקוד אוגדת עזה (143), ממשיכים לפעול בשבועות האחרונים במרחב רפיח, וליתר דיוק בשכונת ג'ניינה. המאמץ המרכזי מתמקד בהשמדת התוואים התת-קרקעיים וחיסול המחבלים שנותרו במרחב, כאשר הלחץ הצבאי מביא לתוצאות בשטח.

"הם מתפנים או נהרגים"

במהלך פעילות הכוחות בסוף השבוע האחרון, זוהתה תנועה חשודה מתוך תוואי תת-קרקעי. 17 מחבלים יצאו מהמנהרה, ולאחר לחימה משמעותית ומספר היתקלויות, הכוחות חיסלו 11 מהם. שישה מחבלים נוספים מאותו התוואי נכנעו ונלקחו להמשך חקירה בישראל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אנחנו ממשיכים במשיות עד הניצחון. מח"ט גולני (דובר צה"ל)

גורמים צבאיים הפועלים במרחב מסבירים את השיטה: "המשימה המרכזית במרחב היא להשמיד או לשבות את האויב ברפיח. המשימה העיקרית היא להמשיך לנסות לאתר את המחבלים בתוך המרחב, ולגרום להם לצאת החוצה, כיום רובם בתת״ק (תת-קרקע)".

לשאלה כיצד מתבצע הלחץ על המחבלים, עונים הכוחות: "יש הרבה טכניקות, אבל זה תמיד עומד על כך שאו שיתפנו או שייהרגו. אנחנו עושים פעולות של מערבים, קידוחים ועוד, יכול לקחת יממות או שבועות או ימים… אנחנו עובדים הכי טוב שאפשר".

מאות מטרים של מנהרות ודגלי חמאס

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . השמדת מנהרות ברצועת עזה (דובר צה"ל)

במסגרת הפעילות בשבוע האחרון, בשיתוף עם יחידת יהל״ם, הושמדו מאות מטרים של מנהרות ונתקפו יותר מ-60 מטרות טרור, בהן כ-15 פירי מנהרות וכ-40 מבנים ששימשו את חמאס. כמו כן, במרחב "הקו הצהוב" ברפיח, איתרו הלוחמים דגלי חמאס ואמצעי לחימה רבים הכוללים נשקים, מטענים ומחסניות.

לוחם נוסף בגזרה מדגיש את הנחישות להשמיד את תשתיות הטרור עד היסוד: "צריכים לסיים את תשתית האויב. כל המחבלים שיש פה ולא רוצים למות צריכים להיכנע, אלו האפשרויות".

אותו גורם מוסיף ברוח אופיינית לחטיבה החומה: "אף פעם לא מוותרים, זה גולני. תמיד מוכנים להמשך לאן שתרצה, אנחנו נעמוד בכל משימה, הלוחמים מתחלפים אבל תמיד יש רוח קרב גבוהה מאוד".

"יצא לנו טוב כי הגיעו החטופים"

מג"ד סיירת גולני, סא"ל ב', מתאר את תמונת המצב האופטימית מבחינת הכוחות ואת תחושת השליחות שמלווה את הלוחמים, במיוחד על רקע החדשות מהארץ. "אנחנו כרגע מחזירים את רוב הנקודות נמצאים בכל המרחבים, מבינים שזה הולך ונסגר", אומר סא"ל ב'. "אנחנו כרגע כבר שבועיים עובדים פה יחד עם צק"ח הנח"ל. המרחב הבטוח היחיד שלהם זה או המוות או כניעה".

המג"ד התייחס גם להשפעת אירועי חילוץ החטופים על הלוחמים בשטח: "אנחנו ערוכים מאוד, הם אלו שביקשו שנעצור, ויצא לנו טוב כי הגיעו כל החטופים תודה לאל, מאוד מרגש. אנחנו נעשה כרגע מה שיידרש, מוכנים להכל".

בפיקוד הדרום מדגישים כי כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום על יישובי הנגב המערבי ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.