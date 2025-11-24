רועה צאן מחוות בית קרניים, שבבנימין , הותקף על ידי עשרות פורעים . ברגע האחרון, לאחר שבעל החווה ביצע נוהל מעצר חשוד, הצליח הרועה להימלט

רועה צאן מחוות בית קרניים, שבבנימין , הותקף הבוקר (שני) על ידי עשרות פורעים . ברגע האחרון, לאחר שבעל החווה ביצע נוהל מעצר חשוד, הצליח הרועה להימלט. האירוע התרחש בשעות הבוקר המאוחרות, עשרות פורעים הגיעו לאזור של חוות בית קרניים.

מדובר בחווה שהוקמה על ידי מועצת בנימין במטרה לבלום את השתלטות הרשות הפלסטינית על אדמות מדינה באזור. החווה נמצאת באזור שחולש על העיר מודיעין ומרכז הארץ. הרש"פ מנסה להשתלט עליו כבר תקופה ארוכה. הפורעים יידו אבנים על רועה הצאן ששהה במקום. הם גנבו את את התיקו שלו ואת החמור שהיה איתו.

הרועה הצליח לברוח מהפורעים. בעל החווה פתח בנוהל מעצר חשוד כדי להבריח אותם ולמנוע פגיעה בתושבי החווה. בנס לא היו נפגעים ישראלים באירוע. ברחבי בנימין הוקמו בשנתיים האחרונות עשרות חוות אסטרטגיות, שמטרתם לשמור על אדמות המדינה. החוות נמצאות באזורים שרוב הישראלים אינם מגיעים אליהם, אך סובלים מהשתלטות מאסיבית של הרשות.

בחודשים האחרונים התרחשו לא מעט תקיפות של פורעים ערבים כנגד רועי הצאן שמסתובבים במרחב, לפני כשבועיים ניסו ערבים לחדור לחוות בית קרניים בחסות החשיכה ונבלמו על ידי בעל החווה ברגע האחרון. ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ מסר כי "במועצת בנימין הוקמו בשנים האחרונות חוות רבות שמטרתם למנוע את ההשתלטות הערבית על ארצנו, וההוכחה לכך שמדובר במהלך ציוני ממדרגה ראשונה מגיעה מהמחבלים הנאלחים שמנסים לפגוע בגיבורים שמיישבים את הקרקע חרף האיומים. הם יודעים כמה עבודה זו קריטית לעתיד מדינת ישראל".

"אנחנו יודעים שיש נטייה לתקשורת ללבות אירועי קיצון בשטח ולהתעלם מהפעילות הקריטית שעושים החוואים שלנו ביום ובלילה, תוך סיכון עצמם. האירוע הזה מזכיר לנו שוב מי האויב האמיתי ומול מה אנחנו עומדים. זה או אנחנו או הם – ואנחנו נחושים לנצח במערכה".