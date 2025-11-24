אירוע דריסה התקיים כעת בתל שבע, כאשר רכב חשוד לא נענה להוראת השוטרים ודרס מספר אנשים בעת שנמלא מהמקום

משטרת ישראל עדכנה כעת (שני) כי לפני זמן קצר רכב חשוד לא נענה להוראות השוטרים שפעלו כחלק ממבצע “סדר חדש” בפזורה הבדואית בתל שבע והחל בבריחה.

מהלך הבריחה פגע הרכב באזרחים במקום והמשיך בנסיעה, כוחות משטרה גדולים מנהלים כעת מצוד אחר הרכב והמעורבים. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

לבסוף המרדף הסתיים כשהנהג נעצר לאחר ששוטר ירה בו ופצע אותו בכתף. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הוא ניסה לברוח מאחר ואין לו רישון נהיגה.

ממד"א נמסר: מוקדם יותר היום התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על מספר הולכי רגל שנפגעו מרכב בכביש 4060 בסמוך ליישוב עומר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח סורוקה 4 פצועים, בהם: נהג הרכב, גבר כבן 30 במצב בינוני עם פציעות חודרות ו-3 הולכי רגל שנפצעו במצב קל.