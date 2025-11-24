עו"ד ציון אמיר, התייחס היום לחקירה סביב פרשת הפצ"רית וטען כי: "המצב חמור ביותר! הכעס ברחוב בלתי נתפס ומי שלא מבין זאת למעשה מביא את זה עלינו"

עו"ד ציון אמיר, התראיין היום (שני) ב'גלי ישראל' וטען כי החקירה בעניין הפצ"רית מסוכלת.

"זה באמת היה הישג גדול, אבל כשבאים לממש אותו מתברר שתיארו לנו את האיש שאמור לפקח על החקירה הזאת כדמות דמיונית עם קרן על הראש, עם עין כחולה ועין חומה ועם תכונות תרומיות של מלאך… זה בלתי נתפס.

השופט בן חמו עם עברו המפואר ואחרי שעבר את כל התהליך על פי דין, גם הוא לא מתאים?! מה הציבור אמור לחשוב עכשיו, שגם שופטים, שהם הרי 'שומרי הסף' פתאום לא מתאימים? אני בכלל חשבתי שאסור לתקוף שופטים, ועכשיו זה דבר נורא וקשה מה שאנחנו רואים. החקירה מסוכלת! השופט מינץ: לא יהיה צו ארעי. השופט עמית: כן יהיה צו ארעי… ובתוך כמה שעות כולם מיישרים קו".

‏עוד הוסיף עו"ד אמיר: "המצב חמור ביותר! המערכת צריכה להתעשת כי בסוף העם יאמר את דברו ולא רק בקלפי – ומזה אני באמת חושש. הכעס ברחוב בלתי נתפס ומי שלא מבין זאת למעשה מביא את זה עלינו".