עו"ד ציון אמיר, התראיין היום (שני) ב'גלי ישראל' וטען כי החקירה בעניין הפצ"רית מסוכלת.
"זה באמת היה הישג גדול, אבל כשבאים לממש אותו מתברר שתיארו לנו את האיש שאמור לפקח על החקירה הזאת כדמות דמיונית עם קרן על הראש, עם עין כחולה ועין חומה ועם תכונות תרומיות של מלאך… זה בלתי נתפס.
השופט בן חמו עם עברו המפואר ואחרי שעבר את כל התהליך על פי דין, גם הוא לא מתאים?! מה הציבור אמור לחשוב עכשיו, שגם שופטים, שהם הרי 'שומרי הסף' פתאום לא מתאימים? אני בכלל חשבתי שאסור לתקוף שופטים, ועכשיו זה דבר נורא וקשה מה שאנחנו רואים. החקירה מסוכלת! השופט מינץ: לא יהיה צו ארעי. השופט עמית: כן יהיה צו ארעי… ובתוך כמה שעות כולם מיישרים קו".
עוד הוסיף עו"ד אמיר: "המצב חמור ביותר! המערכת צריכה להתעשת כי בסוף העם יאמר את דברו ולא רק בקלפי – ומזה אני באמת חושש. הכעס ברחוב בלתי נתפס ומי שלא מבין זאת למעשה מביא את זה עלינו".
mch
mch

"כִּי כֶרֶם יְהוָה צְבָאוֹת בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאִישׁ יְהוּדָה נְטַע שַׁעֲשׁוּעָיו וַיְקַו לְמִשְׁפָּט וְהִנֵּה מִשְׂפָּח לִצְדָקָה וְהִנֵּה צְעָקָה." ישעיהו • פרק ה' • פסוק ז' . "וְעַתָּה אוֹדִיעָה נָּא אֶתְכֶם אֵת
"כִּי כֶרֶם יְהוָה צְבָאוֹת בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאִישׁ יְהוּדָה נְטַע שַׁעֲשׁוּעָיו וַיְקַו לְמִשְׁפָּט וְהִנֵּה מִשְׂפָּח לִצְדָקָה וְהִנֵּה צְעָקָה." ישעיהו • פרק ה' • פסוק ז' . "וְעַתָּה אוֹדִיעָה נָּא אֶתְכֶם אֵת אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה לְכַרְמִי הָסֵר מְשׂוּכָּתוֹ וְהָיָה לְבָעֵר פָּרֹץ גְּדֵרוֹ וְהָיָה לְמִרְמָס." ישעיהו • פרק ה' • פסוק ה'המשך 14:51 24.11.2025
מירי כהן
מירי כהן

על איזה פאר יושב בן חמו?15:25 24.11.2025
mch
