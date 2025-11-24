חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 24.11.2025 / 14:11

בית המשפט העליון קובע את הדיון בפיטורי היועמ"שית לשבוע הבא ומסיר מההרכב את השופט יוסף אלרון שיצא לגמלאות ואת כבוב כדי להשאיר מספר אי זוגי

בג"צ פיטורי היועמ"שית. שופטי בית המשפט העליון קובעים היום כי ההרכב יצטמצם מתשעה שופטים לשבעה שופטים וזאת בעקבות פרישתו של השופט יוסף אלרון לגימלאות. "בהמשך להחלטתנו מיום 11.11.2025 , ומשהוגש תצהיר תשובה מטעם הממשלה, דיון בהתנגדות לצו על-תנאי יתקיים ביום 1.12.2025 בשעה 16:30", נקבע בהחלטת השופטים. "נוכח פרישתו של השופט (בדימ') י' אלרון לגמלאות ובהינתן השלב הדיוני שבו מצוי ההליך, הדיון בהתנגדות יתקיים בפני הרכב של שבעה שופטים, כמפורט להלן:

א. הנשיא י' עמית; ב. המשנה לנשיא נ' סולברג; ג. השופט ד' מינץ; ד. השופטת י' וילנר; ה. השופט ע' גרוסקופף; ו. השופט א' שטיין; ז. השופטת ג' כנפי-שטייניץ". עוד באותו נושא שופט העליון דורש הבהרה מהיועמ"שית: "טובת הנאה אסורה" 18:12 | חדשות סרוגים 22 1 😢 מההרכב המקורי הוסרו השופט אלרון כאמור והשופט חאלד כאבוב, שהוצא כדי שמניין השופטים יהיה אי זוגי. מבחינת התוצאה אין שינוי, משום שכבוב ואלרון "מקזזים" אחד את השני. בהרכב הנוכחי של שבעת השופטים, יש רוב שמרני של 5-6 שופטים מול 1-2 אקטיבסטים.

תגיות: בג"ץ, גלי בהרב מיארה, היועמ"שית, חאלד כבוב, יוסף אלרון