יו"ר ישראל ביתנו נשאל האם יעבור על החוק ולא ישתף פעולה עם ועדת חקירה ממשלתית, והתעקש: "זו ועדה מטעם, זו באמת ועדת טיוח וסילופים, לא ועדת חקירה. גם אם תקום ועדה כזו, אני לא מתכוון לשתף איתה פעולה"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שני) בישיבת הסיעה להחלטה על הקמת ועדת חקירה ממשלתית, כשבדבריו התעקש על כך שלא ישתף פעולה עם וועדה כזו – זאת למרות שלפי סעיף 8א לחוק הממשלה, יכולה להיות אותן סמכויות כמו ועדת חקירה ממלכתית, כולל חובת התייצבות ושיתוף פעולה.

"זו ועדה מטעם, זו באמת ועדת טיוח וסילופים, לא ועדת חקירה. יש שם הרבה חששות – גם מתיאום עדויות, גם מהיעלמות החומר בדרך" אמר ליברמן במענה לשאלת סרוגים. "לכן אסור, פשוט אסור, לשתף פעולה אם הוועדה הזו תקום. אני מקווה שלא יהיה שופט רציני שמכבד את עצמו שיסכים לעמוד בראש הוועדה".

כשנשאל מה יעשה אם יימצא שופט שיעמוד בראשות הוועדה, ליברמן הבהיר כי "לא משנה, גם אם תקום ועדה כזו, אני לא מתכוון לשתף איתה פעולה, ואני קורא לכולם פשוט לא לשתף פעולה איתה".