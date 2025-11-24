יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר בפתח ישיבת הסיעה של כחול לבן: "הרמטכ"ל צריך לעדכן את שר הביטחון, אבל האחריות הפיקודית היא רק שלו"

"אני מבקש לגבות את הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר שעשה צעד קשה והכרחי בהטלת ובדרישת האחריות האישית על המפקדים שהיו בתפקידים שונים בשבעה באוקטובר. זה תפקידו של הרמטכ"ל. הוא צריך לעדכן את שר הביטחון, אבל האחריות הפיקודית היא רק שלו. אני בטוח שזה לא היה פשוט עבור אייל, לקרוא לאחיו לנשק במשך עשרות שנים ולהטיל עליהם אחריות וענישה. אבל זה הצורך הצה״לי, זה הצורך הלאומי. כך מתנהלת מנהיגות שמבינה שתחקור ואחריות הם חלק מהאמון בצה"ל ובביטחון ישראל".

"דווקא בגלל הכישלון הגדול, ובמיוחד לאור הלחימה שאחריו, צריך גם להביע הערכה ליכולת של המפקדים לקום באמת מהמקום הקשה ביותר שבו הם היו, לארגן את הצבא ולהוביל אותו להישגים אדירים. אי אפשר ולא נכון לנקות אותם מהשבעה באוקטובר, אבל גם לא ממה שקרה אחרי ולא לשכוח את כל שעשו לפני. הם טובי בנינו. ומתוך ההיכרות שלי איתם ועם יושרתם הייתי עושה הכל למצות מהם את תהליכי הלמידה והניסיון הרב שצברו".

גנץ: "נתניהו מתנהל כמו צ'מברלין"

"ברקע ההתנהלות הערכית של הצבא – זועק לשמיים הכישלון הערכי והמקצועי של הממשלה. לא מקימים ועדת חקירה ממלכתית ואף שר שישב בקבינט בשבעה באוקטובר לא לקח אחריות והתפטר. ראש הממשלה גם נמנע מלקיחת אחריות, גם לא מחזיר את המנדט לעם וגם עוסק באופן אובססיבי בשלילת הלגיטימציה של ועדת חקירה ממלכתית ובהטלת רפש על ארגוני הביטחון ועל המערכת המשפטית ולא בצדק. במקום להיות צרצ'יל שבא לתקן – הוא מתנהל כמו צ'מברליין שמתבוסס בכישלונו".

ועם הפנים צפונה – עם כל הכבוד, האחריות של ראש ממשלה היא לא רק להורות על סיכולים".

"שנה ממבצע הביפרים, חיסול נסראללה והתמרון לעומק לבנון שהיו אכן חשובים מאוד – כדאי שנשאל את עצמנו: איך יש בכלל רמטכ"ל לחיזבאללה? למה לא הצלחנו לגרום למדינת לבנון לפרק אותו מנשקו? למה נתניהו לא מנסה להפגש עם ראש ממשלת לבנון? איך לא רתמנו את ממשל טראמפ לעוד פרויקט של שלום ונורמליזציה? בעזה אין גורם שימשול והמצב מורכב ויקח שנים. בלבנון יש ממשלה ורוב של אזרחים שרוצים לפרק את חיזבאללה. בהשוואה לעזה – זה "כסף על הרצפה".

"חיסול של רמטכ"ל חיזבאללה צריך להימשך בשיח ישיר עם לבנון שיביא לפירוק חיזבאללה. יכול להיות שנצטרך באמצע לחדש ולתחזק את ההישגים המבצעיים, ולהגיע למהלך צבאי נוסף בלבנון כולל תמרון קרקעי. אבל הגיע הזמן שלחיזבאללה לא יהיה רמטכ"ל, לא מח"ט ולא מ"מ. להציע ללבנון חיבור לארה"ב ולעולם הערבי המתון, ושידרוג משמעותי של כלכלתה וחיי תושביה. יש לנו הזדמנות לשנות מציאות עשורים קדימה בצפון, לתת מכה לאיראן, לפרק את חיזבאללה. נתניהו, אל תירדם שוב בשמירה! לפני סיום, אני מבקש להזכיר שבעזה עדיין יש לנו שלושה חטופים חללים. חייבים להמשיך לפעול להשבתם ולמצות כל סיכוי לסגור את המעגל עבור המשפחות ועבור עם ישראל כולו".