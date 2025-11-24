אתי אברג'יל זכתה בפרס צילה ירון לאמנות ישראלית 2025 – 200 אלף שקלים, הסכום הגבוה בישראל. האמנית, בת למהגרים ממרוקו, נבחרה על יצירה פורצת דרך בנושאי זהות והגירה ותזכה לשנת יצירה חופשית בזמן משבר וחרם בינלאומי

סכום שיא של 200 אלף שקלים הוענק לאמנית המיצב והפיסול אתי אברג'יל בטקס חגיגי במוזיאון תל אביב. הפרס, שהוקם לזכרה של האספנית צילה ירון ז"ל, נועד לאפשר לאמנית מדור הביניים שנה שלמה של יצירה חופשית מדאגות כלכליות – דווקא בעת משבר וחרם בינלאומי על אמנים ישראלים.

מוזיאון תל אביב והמשכן לאמנות עין חרוד הכריזו היום (שני) על הזוכה בפרס ע"ש צילה ירון לאמנות ישראלית לשנת 2025 – האמנית אתי אברג'יל. בטקס מיוחד שהתקיים במוזיאון תל אביב הוענק לאברג'יל פרס בסך 200 אלף שקלים – הסכום הגבוה ביותר המוענק כיום לאמן יחיד בישראל.

נימוקי ועדת הפרס: "הטביעה חותמה בהיסטוריה של האמנות הישראלית"

ועדת השיפוט, בראשות רבקה סקר (יו"ר ארטיס), מירה לפידות (אוצרת ראשית מוזיאון תל אביב) ואבי לובין (אוצר ראשי המשכן חרוד), קבעה פה אחד כי אברג'יל ראויה לפרס.

בנימוקים נכתב: "כבת למהגרים ממרוקו, ממשפחה מסורתית שהתיישבה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, אברג'ל עוסקת באופן פורץ דרך בנושאים של זהות, הגירה, מעמד ותהליכי הסתגלות מתוך דיאלוג עם האמנות המערבית של המאה ה-20. השפה הפיסולית הפואטית הייחודית של אברג'יל הטביעה חותמה בהיסטוריה של האמנות הישראלית. אברג'ל השפיעה על דורות של אמנים כאמנית וכמורה".

אברג'יל, אמנית מיצב, פסלת ורשמת, ייצגה את ישראל בביאנלה בוונציה והציגה תערוכות יחיד וקבוצתיות רבות בארץ ובעולם. במשך שנים הרצתה בבצלאל ובשנקר והשפיעה עמוקות על תלמידיה.

"הפרס מאשש ומחזק את הלגיטימציה להמשיך בעבודת הסטודיו"

בדברים שנשאה על הבמה אמרה אברג'יל: "אני שמחה ונרגשת לעמוד כאן היום כזוכת פרס צילה ירון, זכות גדולה היא לי להיווכח בהכרה ובבחירה ביצירתי כראויה לפרס משמעותי שכזה. כל הכרה נושאת בחובה אחריות […] הפרס מאפשר לי מרחב חדש של פעולה, מאשש ומחזק את הלגיטימציה להמשיך בעבודת הסטודיו הסיזיפית, מחזק את האמון מחדש במדיום, לאחר שנתיים של חוסר הוודאות שאנחנו חווים."

מתוך הסכום – 100 אלף שקלים יועברו ישירות לאברג'יל, 50 אלף שקלים נוספים יוקדשו לרכישת יצירותיה לאוספי הקבע של שני המוזיאונים, ו-50 אלף שקלים נוספים ישלימו את חבילת התמיכה.

לזכרה של צילה ירון ז"ל

הפרס הוקם על ידי משפחתה של האספנית הנודעת צילה ירון, שנפטשה בשנה שעברה. ירון תמכה לאורך שנים באמנים ישראלים, לעיתים בסתר, וחיברה בין יצירותיהם לקהלים רחבים.

בני המשפחה – גיורא, גילי, נועה ותמר ירון – מסרו: "אנחנו מאושרים לפעול שוב למען קידום אמנות ישראלית ולמען יצירתה של אמנית חשובה. בעיקר אנו גאים ביכולתינו להמשיך את ייעוד חייה של צילה בשמה ולמענה".

רבקה סקר הוסיפה: "חשיבות הפרס היא לא רק בגודלו אלא בהחלטה להתרכז בדור הביניים. ישנם פרסים למפעל חיים ואחרים לאמנים בראשית דרכם, אך מעטים מופנים לדור הביניים. הפרס מאפשר לאמן הזוכה להתרכז בעבודת הסטודיו".