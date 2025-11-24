יש עתיד הקימו ועדת חינוך אלטרנטיבית, בראשות חה"כ משה קינלי טור-פז, אוחנה נעל את הדלתות בגלל החוסר בוועדה שהושבתה בגלל חברי הכנסת החרדים

בגלל החרמת חברי הכנסת החרדים, ועדת חינוך הושבתה. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה החליט לסגור את חדר הוועדה. יש עתיד הקימו ועדה אלטרנטיבית בראשות חה"כ משה קינלי טור-פז. לפיד מחוץ לחדר שננעל: "אם לכנסת יש עם זה בעיה שתפתח את ועדת החינוך ותתן לנו לטפל בנושאים החינוכיים שלא מטופלים היום".

לפיד וטור פז בכניסה לוועדה | צילום: דוברות יאיר לפיד

דבריו המלאים של לפיד: "ראש האופוזיציה יאיר לפיד בכניסה לועדה: "אנחנו עומדים פה מפני שאין ועדת חינוך לכנסת. כנסת ישראל אמרה לעצמה לא מעניין אותי הילדים אני סוגרת את ועדת חינו. כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה להביא שיח על חינוך בתוך כנסת ישראל. בשביל זה אנחנו פה. זו מטרתה של ועדת החינוך האלטרנטיבית. אם לכנסת יש עם זה בעיה שתפתח את ועדת החינוך ותתן לנו לטפל בנושאים החינוכיים שלא מטופלים היום".

יו"ר ועדת החינוך אלטרנטיבית, חה"כ משה טור-פז, (יש עתיד): "הקואליציה מורכבת מפוליטיקאים ששכחו שהם משרתי ציבור. החזרנו היום את ועדת החינוך לכנסת. אם הקואליציה מפקירה את תלמידי ישראל – אנחנו כאן כדי להמשיך לעבוד עד שוועדת החינוך תשוב." מי שהיה יו"ר הועדה הוא חבר הכנסת יוסף טייב מש"ס. בגלל עזיבת החכ"ים החרדים את הממשלה, הוועדה יחד עם ועדת הבריאות הושבתה. הממשלה לא מינתה להם מחליפים.