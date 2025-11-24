בגלל החרמת חברי הכנסת החרדים, ועדת חינוך הושבתה. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה החליט לסגור את חדר הוועדה. יש עתיד הקימו ועדה אלטרנטיבית בראשות חה"כ משה קינלי טור-פז. לפיד מחוץ לחדר שננעל: "אם לכנסת יש עם זה בעיה שתפתח את ועדת החינוך ותתן לנו לטפל בנושאים החינוכיים שלא מטופלים היום".
דבריו המלאים של לפיד: "ראש האופוזיציה יאיר לפיד בכניסה לועדה: "אנחנו עומדים פה מפני שאין ועדת חינוך לכנסת. כנסת ישראל אמרה לעצמה לא מעניין אותי הילדים אני סוגרת את ועדת חינו. כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה להביא שיח על חינוך בתוך כנסת ישראל. בשביל זה אנחנו פה. זו מטרתה של ועדת החינוך האלטרנטיבית. אם לכנסת יש עם זה בעיה שתפתח את ועדת החינוך ותתן לנו לטפל בנושאים החינוכיים שלא מטופלים היום".
יו"ר ועדת החינוך אלטרנטיבית, חה"כ משה טור-פז, (יש עתיד): "הקואליציה מורכבת מפוליטיקאים ששכחו שהם משרתי ציבור. החזרנו היום את ועדת החינוך לכנסת. אם הקואליציה מפקירה את תלמידי ישראל – אנחנו כאן כדי להמשיך לעבוד עד שוועדת החינוך תשוב." מי שהיה יו"ר הועדה הוא חבר הכנסת יוסף טייב מש"ס. בגלל עזיבת החכ"ים החרדים את הממשלה, הוועדה יחד עם ועדת הבריאות הושבתה. הממשלה לא מינתה להם מחליפים.
שירי מנתניה
צריך להגיש בג"ץ נגד מניעת התכנסות ועדת החינוך כבר כמה חודשים ונעילת הדלתות בביריונות כנגד נסיון לכנס ועדה. לא יתכן הדיכוי של עם ישראל ע"י הממשלה הדורסנית הזאת. מילא ממשלה...
צריך להגיש בג"ץ נגד מניעת התכנסות ועדת החינוך כבר כמה חודשים ונעילת הדלתות בביריונות כנגד נסיון לכנס ועדה. לא יתכן הדיכוי של עם ישראל ע"י הממשלה הדורסנית הזאת. מילא ממשלה לא מתפקדת, אבל מונעת בביריונות התכנסות של נציגי העם בדיון חשוב. מזעזע!!!
שירי מנתניה
ממשלה, שדורסת את העם. אני בהלם! נהינו איראן.13:57 24.11.2025
