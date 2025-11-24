אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי יפעל להוציא את האחים המוסלמים מחוץ לחוק, יו"ר רע"מ מנסור עבאס תקף ואמר כי "נתניהו ממשיך לפגוע בדמוקרטיה הישראלית למען טובתו האישית – רק כדי להבטיח את ניצחונו"

יו"ר רע"מ מנסור עבאס הגיב היום (שני) לאמירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפיה ישראל תפעל להוציא את תנועת "האחים המוסלמים" מחוץ לחוק – ובכך למעשה להביא לפסילתה של רע"מ מהתמודדות בבחירות לכנסת. בדבריו ציין כי יקיים בהמשך היום מסיבת עיתונאים בנושא.

"נתניהו ממשיך לפגוע בדמוקרטיה הישראלית למען טובתו האישית. הוא פועל להפוך את רע"מ למפלגה לא לגיטימית, ומנסה לפסול אותה מלרוץ בבחירות – רק כדי להבטיח את ניצחונו ולחסום את ממשלת השינוי" אמר עבאס. "וזה אותו נתניהו שבעבר בחן ואישר בעצמו כי רע"מ היא מפלגה לגיטימית ושניתן להקים איתה ממשלה".

עוד באותו נושא בנט נשאל אם יישב עם רע"מ; כך הוא השיב 07:15 | חדשות סרוגים 13 1 ❤️

בסיכום דבריו עבאס הבהיר כי "אנחנו נמשיך לפעול למען החברה הערבית וכלל אזרחי המדינה, ונמשיך לקדם אג’נדה של שותפות, דו־קיום וסובלנות בין שני העמים".

כאמור, בהצהרתו אמש נתניהו הודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על החלטתו להגדיר את תנועת "האחים המוסלמים" כארגון טרור. "זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר למזרח התיכון. ולכן, מדינת ישראל כבר הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב" אמר. מפלגת רע"מ נחשבת לזרוע הפוליטית של הפלג הדרומי בתנועה האיסלאמית – כשרק הפלג הצפוני הוצא מחוץ לחוק בשנת 2015.