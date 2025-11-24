בדיון על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. רוטמן תקף את היועמ"שית: "מי שהיום יכול לפגוע בזכויות אזרח מבלי לתת את הדין הוא היועמ"שית"

ועדת החוקה חוק ומשפט, המשיכה היום (שני) בדיונים על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יו"ר הוועדה שמחה רוטמן תקף את היועמ"שית: "מי שהיום יכול לפגוע בזכויות אזרח מבלי לתת את הדין הוא היועמ"שית".

יועמ"ש הוועדה עו"ד גור בליי טען כי ישנם קשיים עקרוניים שנובעים מהשינוי שמוצע במעמד היועץ המשפטי לממשלה: "קשיים אלה עלולים להוביל לפגיעה משמעותית ביכולת להגביל את פעולות הממשלה להגן על זכויות האזרחים ולהבטיח כי הממשלה תנהג לפי החוק", טען בליי.

שר המשפטים לשעבר דן מרידור, טען כי: "תפקיד הייעוץ המשפטי הוא אחד הרסנים על השלטון, ויש לראות את ההצעות במציאות של ימינו. אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש ניסיון לשנות לחלוטין את המשטר בישראל ללא דמוקרטי. המהלך של ריסון המרסנים, היועמ"ש, בימ"ש, העיתונות, כל זה מביא אותנו למשטר אחר והשאלות הטכניות צריכות להיבחן בהקשר זה. אם החוק לפוליטיזציה של השופטים לא ישונה, כל הדיון פה לא חשוב, לא יהיה רסן לרוב, שיחליט על הכל".

ח"כ רוטמן, הגיב לחברי ועדה שהתפרצו לשמע דבריו של מרידור: "אין למישהו ספק בדבר עמדותיו הפוליטיות של השר לשעבר מרידור, ויש לשמוע את דבריו בהקשר זה". בהמשך טען יו"ר הוועדה: "מי שהיום יכול לפגוע בזכויות אזרח מבלי לתת את הדין הוא היועמ"שית – היא מחליטה מה ניגוד עניינים, מה הסנקציה, אך כאשר מדובר בה עצמה, היא מגישה בקשה נוספת לבימ"ש ואם מפטרים אותה היא משתמשת בכוחה השלטוני להישאר בתפקידה".