הטבות המס לעוטף עזה שהיו צפויות לפוג בסוף השנה הוארכו. ראשי הרשויות טענו בוועדת הכלכלה כי כספים שהיו צריכים לקבל השנה עדיין מעוכבים

הטבות המס לשדרות ויישובי חבל התקומה (עוטף עזה) שהיו צפויות לפוג בסוף השנה הוארכו היום (שני) בהחלטת שר האוצר. ראשי הרשויות בעוטף עזה טענו בוועדת הכלכלה כי כספים שהיו צריכים לקבל השנה עדיין מעוכבים. יו"ר הוועדה דוד ביטן אמר כי הוא דורש עדכון תוך שבוע שהכסף עבר.

הטענות עלו בוועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, בדיון סיפרו ראשי הרשויות בעוטף עזה לוועדה כי תקציבים שהם היו אמורים לקבל מזמן, בהם מענק תיקון עיוותים ומענק ארנונה – עדיין לא התקבלו ממשרד הפנים. זאת למרות שהוועדה קיימה כבר תשע ישיבות בנושא. בעקבות הדברים דרש היו"ר ביטן מנציגי משרדי האוצר והפנים עדכון תוך שבוע שהכסף עבר. "תכבדו גם את הוועדה גם את הרשויות וגם את עצמכם. נגמר הסיפור", אמר.

נציגת משרד האוצר, נועה שוקרון, ציינה כי יש 3 נושאים – מענק ביטחוני, תיקון עיוותים וארנונה – והכסף עבר למשרד הפנים שצריך להעביר לרשויות. מנהלת תחום תקציבים במשרד הפנים, מיכל מחמלי, ציינה כי המענק הביטחוני הועבר בסוף השבוע שעבר, והעברת מענק ארנונה ותיקון עיוותים ממתינים לאישור ועדת הכספים, וזה צפוי לקרות בימים הקרובים.

ראשי הרשויות בעוטף עזה: "מתנהלים עם חור תקציבי"

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, אמר כי הוא ממתין לכסף מתחילת 2025, ולרשויות נוצר בור תקציבי ואף אחד לא משלם להם את הריבית שהם מפסידים כתוצאה מכך. "אני מתנהל עם חור תקציבי שלא אני יצרתי, מה שנעשה ב-2026 זה שנשלח לתושבים ולמפעלים דרישת תשלום ארנונה של 100% ונשלח אותם לקבל את ההחזר מהאוצר. משרד הפנים כשל פה בצורה פושעת", אמר.

שוקרון השיבה כי גם בשנים הקודמות המענק הביטחוני שולם בסוף השנה, וראש המועצה האזורית אשכול, מיכל פלג עוזיהו, הגיבה: "אנחנו לא בשנים הקודמות. מה לעשות שאנחנו נדרשים להרבה יותר פרויקטים שיקומיים ואתם חונקים אותנו". ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן, הצטרף לדברים ואמר: "אנחנו לא מוכנים להחזיק ותקומה לא מוכנה לשלם שוטף".

היו"ר ביטן התייחס לנושא הזה ואמר: "חלם כזה לא ראיתי. לא יהיה מצב שהם לא יקבלו מה שמגיע להם. אני דורש תוך שבוע תשובה שכל הרשויות קיבלו מה שמגיע להן והכסף עבר. תכבדו גם את הוועדה, גם את הרשויות וגם את עצמכם. נגמר הסיפור".

10 – 12 מיליארד שקלים למנהלת תקומה

ח"כ אלון שוסטר ביקש את התערבות היו"ר ביטן באשר לחשש שמנהלת תקומה תצטרך לטפל גם בשיקום הצפון. הוא הזכיר כי מתקומה כבר הוצאו 1.3 מיליארד שקלים לטובת העוטף של העוטף, ועכשיו מועבר אליה סכום גדול כמעט פי 10 – 12 מיליארד שקלים בלי החלטת ממשלה ובלי הסבר. היועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד איתי עצמון, הוסיף כי אין ספק שהרחבה כזו של סמכויות מנהלת תקומה מעלה קשיים משפטיים לא מבוטלים.

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, התייחס לכך ואמר כי הוא משקיע יום ולילה בעוטף, ואתמול אסף את כל עובדי המנהלת "כדי לחדד להם שהתקציב שיועד לתקומה לא הולך לשום מקום אחר וגם העובדים המקצועיים לא אמורים לעבור את קו מבקיעים צפונה ולא להתעסק בשום דבר מעולם הצפון". היו"ר ביטן סיכם ואמר כי יקיים בנושא זה ישיבת מעקב נוספת, בהשתתפות השר.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר על הטבות המס לעוטף עזה: "שדרות ויישובי חבל התקומה הם חוליה משמעותית בחוזקה וחוסנה של ישראל. אנו ממשיכים לעטוף אותם בכל האמצעים העומדים לרשותינו כמדינה ומחויבים לפריחתם המחודשת ולשגשוג חבל התקומה ומדינת ישראל כולה".