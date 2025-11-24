נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לשיחות בז'נבה על סיום המלחמה באוקראינה, כשאמר כי "ייתכן שיש התקדמות גדולה בשיחות השלום? אל תאמינו עד שתראו את זה, אבל באמת ייתכן שמשהו טוב קורה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (שני) לשיחות המתנהלות בין נציגי ארה"ב ואוקראינה בז'נבה, זאת לאחר שנאמר אתמול כי הנציגים "ניסחו הצעה מעודכנת ומלוטשת" לסיום המלחמה עם רוסיה.

"האם ייתכן שיש התקדמות גדולה בשיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה?" כתב טראמפ בציוץ ששיתף ברשת החברתית שלו, Truth Social. "אל תאמינו עד שתראו את זה, אבל באמת ייתכן שמשהו טוב קורה. שאלוהים יברך את אמריקה!".

כאמור, אמש ארה"ב ואוקראינה פרסמו הצהרה משותפת בה נאמר כי הם "ניסחו הצעה מעודכנת ומלוטשת" לסיום המלחמה עם רוסיה. עם זאת, בהצהרה לא הוצגו פרטים נוספים על אופן הסיום.

בהודעה נאמר כי "השיחות בין נציגי המשלחות מצד ארה"ב ואוקראינה היו מקיפות ויעילות, והן יימשכו בימים הקרובים". בבית הלבן הוסיפו וציינו כי "הנציגים מאוקראינה אמרו שהם מאמינים שהטיוטה הנוכחית משקפת את האינטרסים הלאומיים של קייב. הם הדגישו שההבטחות הביטחוניות נוגעות לדרישות האסטרטגיות המרכזיות שלהם".

למרות שהתיקונים והפרטים לא פורטו בהצהרה המשותפת או בהודעה האמריקנית, בבית הלבן טענו כי "המשלחת האוקראינית אישרה שכל חששותיה המרכזיים נלקחו בחשבון, כולל התפתחות כלכלית ארוכת טווח, הגנה על תשתיות, חופש ניווט וריבונות פוליטית".