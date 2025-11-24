העיתון הגרמני בילד חשף כי הדוגמן הישראלי- גרמני יונתן קרלסון הוא הישראלי השלישי שחשוד בחטיפת שני ילדים בגרמניה

העיתון הגרמני בילד חשף אמש (ראשון) כי הדוגמן הישראלי- גרמני יונתן קרלסון הוא הישראלי השלישי שחשוד בחטיפת שני ילדים. על פי כתב האישום המיליונרית כריסטינה בלוק, שכרה את שירותיו של קצין מודיעין לשעבר בשם דוד ברקאי שגייס את קרלסון וטל ששון במסגרת סכסוך גירושין עם בעלה לשעבר שטפן הנזל.

בלוק, שכרה את שני הישראלים כדי לחטוף את ילדיה מבית אביהם בדנמרק. השניים חטפו לכאורה את קלרה בת ה-13 ותיאדור בן ה-10, העבירו אותם לרכב מילוט ומשם לאימם לפני כשנתיים. ששון נתפס בעבר בקפריסין והוסגר לגרמניה. כעת מתפרסם גם שמו של קרסלון בחשד לחטיפת שני הילדים.

דוד ברקא כאמור ארגן את מבצע החטיפה, וכבר נחקר. ששון העיד כי קרלסון בעט באבי הילדים באלימות. קרלסון החביא את הילדים בבקתה בגבול בין גרמניה לדנמרק לפני שגרר אותם בכוח לרכב. בתקופה האחרונה קרלסון מחק חלק מהחשבונות שלו ברשתות החברתיות.