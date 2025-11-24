השדרנית והמנחה שיר הדס מאיר התארסה לבן זוגה בארבע שנים האחרונות ישי סוויסה, אבל שום דבר רגיל לא היה בהצעה הזאת. עם הפקה של שיר מקורי וסרט מושקע, כך התנהלה ההצעה. צפו

במהלך סוף השבוע האחרון, כרע ברך הזמר והמוזיקאי ישי סוויסה והציע נישואין לבת זוגו בארבע שנים האחרונות, השדרנית שיר הדס מאיר. ההצעה המקורית התעלתה על רוב ההצעות שראיתם בחייכם: סוויסה ארגן הקרנה פרטית עבורו ועבור הדס מאיר, במהלכה הסרט התחלף לסרט שיצר בעצמו. כולל שיר מקורי. כולל צוות צילום וחברים קרובים שנכנסו לחדר אחרי שאמרה כן.

יותר פשוט להראות מאשר להסביר, אז צרפנו עבורכם את ההצעה המושקעת של הזמר לשדרנית.

צפו – ישי סוויסה מציע נישואין לשיר הדס מאיר:

לסרטון ההצעה המלא, אותו העלה סוויסה היום (שני) לרשת, צירף הקדשה מרגשת במיוחד לבת זוגו. "היום הכי מרגש בעולם", כתב. "תכננתי את ההצעה הזאת כבר איזה חצי שנה, ואני עד עכשיו לא מעכל שזה קרה". ההצעה המושקעת דרשה תכנונים רבים ושיתוף פעולה של חברים מוכשרים.

"תודה לחברים המדהימים שלנו שעזרו לי להרים את כל הדבר הזה", הודה למעורבים. "במיוחד תודה למיקי ירון, הטוב מדי בהכל, שהלחין, כתב, צילם, ערך ובגדול אין שום סיבה שהוא יביא לי צ׳ק לחתונה", הוסיף בהומור.

"לעמרי בר הגאון שלא היה לי ספק שברגע שרציתי שזה ירגיש דיסני ידעתי שהוא האיש למשימה, הוא הפיק ותיזמר את כל הדבר הזה. לארתור לנדה שצילם מכל הזויות, השתיל מיקרופון מתחת לשולחן והתחבא מולנו כמו הנינג׳ה שהוא. לשגיא דהן אהוב ליבי שהפיק את ההצעה ואת החיים שלי בערך, תודה למשה לוי הקטן, להראל דהן, ליעל שושנה כהן לבר הפשוטע ולכל החברים שייעצו ועזרו". כידוע בר אלמליח, "הפשוטע", הוא שותף קבוע של הדס מאיר בפרויקטים משותפים.

"וכמובן תודה למקדיינס הלא היא שיר אישתי לעתיד שאמרה כן כי אחרת זה היה מאוד מוזר כל מה שקרה שם, אני אוהב אותך לנצח".

גם שיר הדס מאיר מגיבה בדרכה הדומעת

מצידה, הדס מאיש שיתפה ברשתות כי היא בוכה מהתרגשות ללא הפסקה, כבר שעות רבות אחרי ההצעה. "אני אוהבת אותך החבר הכי טוב שלי בעולם כולו", הגיבה לפוסט.

גם הפשוטע עשתה סדר בבלאגן לעוקבים וכתבה: "אעאעאאגחצגחנגמ שיר וישי מאורסים! שיר הדס מאיר אלכסנדר מוקדון אמרה כן. וסורי שיר שלא סיפרתי לך למרות שהראית לי שלא עשית ציפורניים תקופה אבל זה היה סוד…

מי שפה מכירים את שיר מהרדיו הזה או מהרדיו הזה או מהפודקאסט אבל בשבילי היא סתם החברה הכי טובה שלי".

הפשטע המשיכה בסגנון הייחודי שלה וכתבה: "אני לא רוצה לעשות לו דניאל פרץ אז אני אגיד רגע על בן זוגה ישי סויסה המושלם. שאתם מכירים בתור ראפר עם אחיו מיכאל סוויסה, והוא גם המפיק המוזיקלי של המון אלבומים רביד פלוטניק יסמין מועלם שם טוב האבי בקיצור האיש הכי מוכשר בארץ", הבהירה.

"והוא כל כך השקיע איש מתוק", עם זה כל מי שצפה חייב להסכים. "זו ההצעה הכי מרגשת ש'ראיתי' בחיי (ראיתי במרכאות כי רוב התחבאתי מתחת לפרגוד). מזל טוב אהבות חיי".