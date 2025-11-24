12:36

אחרי חיסול רמטכ"ל חיזבאללה: זה הצעד של זמיר בצפון

12:25

מפקד פיקוד מרכז חתם: ישוב חדש יקום בצפון הבקעה

12:17

לא פחות משערורייה: העימות בין כ"ץ לזמיר פוגע בביטחון

12:10

עשרות חשודים נעצרו בנגב: "חלק מהמאבק לבלימת נקמות הדם"

11:58

מכה קשה לגליקמן: היועמ"שית אישרה לחקור אותו באזהרה

11:57

האב השכול בכנסת: "ננקום ונשלח את הצד השני לשורה". צפו

11:53

חמאס ממשיך בהפרות: צה"ל תקף 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב

11:33

שב"ס במכתב אזהרה: "סיכון ממשי לפגיעה בביטחון המדינה"

11:22

דירת יוקרה בירושלים– והגרלת בונוס של 15,000 דולר למקדימים לרכוש כרטיס

11:21

משרד הבריאות הורה: חובת הרתחת מים לתושבי הקיבוץ בגליל

11:12

פרמיירת 'זינגר' בקאמרי: אלה האורחים שבאו לפרגן

11:09

משרד החוץ באזהרה לנוסעים לברזיל: "לנקוט במשנה זהירות"

11:07

"זינגר" בקאמרי: יצירת מופת תיאטרלית שלא תשכחו לעולם

11:06

בן גביר תוקף בחריפות: "היועמ"שית מאיימת על שר בישראל"

10:50

הרב שמואל אליהו בשומרון: "רואים את הנבואות מתגשמות בימינו"

10:31

היועמ"ש התפרץ על רוטמן: "אתה לא תאיים עלי". צפו

10:21

מגי טביבי הדהימה בשידור חי: "שנחשוף את זה ככה?"

09:59

איראן מגנה את חיסול רמטכ"ל חיזבאללה: "התנקשות פחדנית"

09:44

בעקבות השמועות הקשות, חדשות 13 בהודעת הבהרה

09:28

ירושלים: נער חולץ מעגורן בגובה 36 קומות. צפו

