ישוב חדש בצפון בקעת הירדן. הבוקר חתם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, על מסמך הקובע את תחום השיפוט של היישוב החדש “גודר” בצפון בקעת הירדן. החתימה מאפשרת להתחיל לקדם תוכניות תכנון וביטחון ליישוב החדש, ובעצם להוציא אותו אל הפועל.
הישוב נמצא ליד מחנה תבץ – בסיס האם של החטיבה החרדית חשמונאים, והקמת הישוב פויה לחזק את הנוכחות והשליטה הישראלית באזור צפון־מזרח השומרון. האישור ניתן לאחרעבודת מטה של פיקוד המרכז, המנהל האזרחי ומשרד הביטחון.
הישוב החדש נמצא בסמוך למחומש הכפרים באזור טובאס ויוצר רצף של שליטה יהודית מבית שאן בצפון לאזור מחולה, רותם, גודר, דרומה לישוב רועי והלאה.
נזכיר כי בשנה האחרונה משקיע צה"ל רבות בצפון בקעת הירדן כשהוא מקים חטיבה מיוחדת לטיפול באזור צפון הבקעה וגם אוגדה נוספת, מחוץ לאוגדת איו"ש לטיפול בצרכים המיוחדים לאזור בקעת הירדן.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים