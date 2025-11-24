היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אישרה לחקור באזהרה את כתב חדשות 13 אביעד גליקמן בחשד שדחף מקורבת לשרה נתניהו במהלך דיון משפטי, כך דווח כעת (שני) בחדשות 12.
גליקמן זומן כבר בחודש יולי לחקירה אך היועמ"שית פנתה למשטרה וביקשה לבחון מחדש את המהלך. העיתונאי זומן לחקירה באזהרה בעקבות תלונה שהגישה עובדת מצוותה של אשת ראש הממשלה. בתיעוד המקרה המדובר מחודש מאי האחרון – נראה גליקמן מנסה לפלס את דרכו החוצה מאולם בית המשפט.
בהרב מיארה העבירה אז את המכתב למשטרה, וציינה כי יש לבחון את ההקשר שבו התרחש האירוע. עם זאת, במשטרה טענו כי תקיפה אינה יכולה להיחשב לחלק מתפקיד עיתונאי, ולכן לא נדרש אישור מהיועצת המשפטית כדי לקיים חקירה.
נזכיר כי גורמים בימין הפעילו לחץ כבד בעניין, טענו כי חובה לחקור את גליקמן ולא לתת ליועמ"שית לטאטא זאת מתחת לשטיח, כלשונם.
רון
היעמש"יט חייבת להחקר וכן גם הבן הגנב שלה וקשריה עם עו"ד שדאג לטאטא את כל הלכלוך12:23 24.11.2025
