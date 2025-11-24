כוחות צה"ל תקפו 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בחאן יונס והתקרבו ללוחמים באופן שהיווה עליהם איום מיידי, כאשר נאמר כי "זוהו פגיעות"

הפרה נוספת של הפסקת האש: כוחות צה"ל תקפו שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב בשתי תקריות שהתרחשו במקביל ברצועת עזה. בצה"ל ציינו כי "זוהו פגיעות".

לפי הודעת דובר צה"ל, האירוע הראשון התרחש בחאן יונס, כאשר כוחות צוות הקרב החטיבתי כפיר זיהו מחבל שחצה את הקו והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. באירוע נוסף במרחב, הכוחות זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים באזור באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח, תקף את שלושת המחבלים במטרה להסיר את האיום. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי" נמסר.

צה"ל מאשר: ראש מחלקת הציוד של חמאס חוסל בעזה

כזכור, במהלך סוף השבוע האחרון נרשמו הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חמאס – ביניהם מחבל חמוש שחצה את הקו הצהוב, תוך שימוש וניצול ציני של הציר ההומניטרי דרכו נכנס סיוע הומניטרי למרחב דרום הרצועה. המחבל ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים. מיד לאחר הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית ירו וחיסלו את המחבל.

בתגובה, כוחות צה"ל הלךן לתקוף מטרות של ארגון הטרור ברחבי רצועת עזה. באחת התקיפות חוסל המחבל עלאא' חדידי, אשר שימש כראש מחלקת האספקה והציוד במטה הייצור של חמאס. בצה"ל ציינו כי "חדידי היווה מוקד ידע מרכזי בתחום האספקה והייצור של הארגון ושימש במהלך המלחמה כציר העברות אמצעי לחימה מהמטה של חמאס אל הגדודים והמפקדים בשטח עבור לחימה נגד כוחותינו".