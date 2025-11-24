חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 24.11.2025 / 11:57

בדיון בכנסת על אלימות נגד עיתונאים אמר מאיר אטיאס, אב שכול: "אנחנו ננקום ונשלח את הצד השני לזהות את הילדים שלו בשורה"

בדיון היום (שני) בוועידה לביטחון לאומי על אלימות נגד עיתונאים אמר מאיר אטיאס, אב שכול: "למדנו מה העם השני עשה לנו והחובה שלנו לנקום, אנחנו ננקום ונשלח את הצד השני לזהות את הילדים שלו בשורה". חברי האופוזיציה עזבו את הדיון במחאה ואטיאס חזר בו. הקריאה בוועדה | צילום: אתר הכנסת הדיון בוועדה התרחש לאחר מספר תקריות של איומים כלפי עיתונאים. בשבוע שעבר אירוע חמור התרחש כשבכניסה לבניין חדשות 13 ברמת החייל רוססה הכתובת: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". הבוקר תוגש תלונה רשמית במשטרה. עוד באותו נושא הסתה חמורה – כתובת רוססה על בניין חדשות 13: "דם הבוגדים" 09:15 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏 ברשת 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל. מגוף השידור מסרו: "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה".

