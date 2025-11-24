בן גביר הגיב לעתירה שדורשת לחייב אותו לקדם את רב-פקד רינת סבן, השר תקף בחריפות את היועמ"שית: "היועצת המשפטית לממשלה מאיימת על שר בישראל"

השר לבטיחון לאומי בן גביר הגיב היום (שני) לבית המשפט על העתירה של התנועה לאיכות השלטון שדורשת לחייב אותו לקדם את רב-פקד רינת סבן, קצינה במשטרה שהעידה במשפט נתניהו. השר תקף בחריפות את היועמ"שית גלי בהרב מיארה: "היועצת לממשלה מאיימת על שר בישראל שאם לא יעניק דרגות לפלונית קונקרטית, שמשמשת כעוזרת האישית של ראש אגף חקירות המודיעין, היא תפעל להדחתו".

על העותרת, התנועה לאיכות השלטון שמייצגת את רינת סבן אמר בן גביר כי מדובר בעותרת סדרתית ופוליטית שפונה שוב ושוב לראש אח״מ וליועמ״שית ומבקשת לחקור נבחרי ציבור מהימין: "כעת היא מממנת את העוזרת של ראש אח״מ באמצעות עתירה בשווי עשרות אלפי שקלים. עננה של שוחד וקבלת מתנה אסורה, שעל אחוז מזה התנועה הייתה רצה להגיש עתירה כנגד כל נבחר ציבור מהימין".

עוד באותו נושא שופט העליון דורש הבהרה מהיועמ"שית: "טובת הנאה אסורה" 18:12 | חדשות סרוגים 20 1 😢

על היועצת המשפטית לממשלה שהגישה תגובה מטעמה הקוראת לבית המשפט למנות בעצמו את הקצינה ובניגוד גור לעמדת המפכ״ל שדרש למחוק את תגובתה, אמר השר: "מי שצפויה להיות מזומנת למסירת עדות, או אף להיחקר, בפרשה חמורה מעלימה עין מעבירה פלילית, לכאורה, של העוזרת האישית של מי שעומד בראש צוות החקירה, זאת בכובעה כתובעת הכללית וכמייצגת המדינה בערכאות".

"זהו לא תרחיש דמיוני, זוהי לא קונספירציה, זוהי המציאות הדיונית העובדתית שבפנינו. מציאות עגומה ומצערת יש לציין. עוד חושף בן גביר בתגובתו כי ״היועצת לממשלה מאיימת על שר בישראל שאם לא יעניק דרגות לפלונית קונקרטית, אשר משמשת כעוזרת האישית של ראש אח"מ, היא תפעל להדחתו, וזאת ללא כל בסיס בדין", הוסיף בן גביר.

בן גביר מדגיש: "כל הסמכות בידי"

בן גביר מדגיש כי כי הסמכות למנות "קצין משטרה בכיר", ק נתונה באופן בלעדי בידיו של השר. לסיום דרש השר מבית המשפט למחוק את העתירה על הסף, למחוק את תגובתה של היועצת שנכתבה ללא תצהיר ועל דעתה בלבד, ולהשית הוצאות כבודת על התנועה הפוליטית של אליעד שרגא.

כזכור, הפרשה החלה במחלוקת בין השר בן גביר לבין גורמים בכירים במשטרה סביב קידומה הצפוי של רב-פקד סבן לדרגת סגן ניצב. השר עיכב את האישור והיועמ"שית שלחה פניות דחופות לשר בנושא. ח"כ יצחק קרויזר טען לפני כשבועיים בוועדה, שמדובר בהתערבות יוצאת דופן: היועמ"שית גלי בהרב-מיארה גילתה, לדבריו, "עניין חריג" בקידום. היא החלה לשלוח לשר מכתבים "מאיימים" בדרישה לקדם את הקצינה מיידית.