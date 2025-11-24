אירוע סוער התרחש היום (שני) בישיבת ועדת החוקה כשיועמ"ש הוועדה הטיח ביו"ר הוועדה שמחה רוטמן: "אתה לא תאיים עליי", לאחר שרוטמן אמר לו: "אתה לא תדבר עלי ככה". חבר הכנסת גלעד קריב הטיח ברוטמן: "אתה לא תדבר ככה על הייעוץ המשפטי".
בשבוע שעבר במהלך הדיון שהתקיים בצהריים בוועדת החוקה בנושא פיצול תפקיד היועמ"שית, העלה יו"ר הועדה ח"כ שמחה רוטמן את זכרו של רבין. בתגובה, חברת הכנסת נעמה לזימי התפרצה עליו ואמרה "הרצחת וגם ירשת?" וגרפה מחאות מחברי הכנסת ומקהל הנוכחים בדיון. רוטמן בתורו הוציא קרא אותה לסדר והוציא אותה מדיוני הוועדה.
שירי מנתניה
שקיעתה של אומה. חברי הקואליציה כמו טרמיטים, מחסלים ומחריבים כל מה שנקרא מדינת היהודים. עצוב.10:37 24.11.2025
