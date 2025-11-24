מגישת המהדורה בחדשות 14 מגי טביבי, חשפה אמש בשידור חי כי לרכבה הוצמד מכשיר מעקב וכי נפתחה חקירת משטרה בעניין

מגישת המהדורה בערוץ 14, מגי טביבי חשפה אמש (ראשון) בשידור חי בשיחה עם ינון מגל, שמכשיר מעקב נמצא על רכבה וחקירת משטרה נפתחה.

בעת שהיא העבירה את השידור לינון מגל בתוכנית הפטריוטים, ינון מגל שאל אותה: "באמת הצמידו לך את המכשיר מעקב לרכב?", טביבי השיבה: "אכן כך".

מגל שאל אותה: "איך עלית על זה?" טביבי ענתה לו "שנחשוף את זה ככה? לקחתי את הרכב לפני כחודש וחצי לשטיפה. שם איתרו לי את הדבר הזה על הגלגל ומשם הכל היסטוריה".

עוד שאל מגל "ומה זה מכשיר מעקב שמישהו עקב לאיפה את נוסעת?" "כנראה שכן" ענתה טביבי. "הדבר עדיין נבדק והוא בחקירת משטרה. נאחל לתוצאות טובות. זה בלשון המעטה מטורף. תחושה של חדירה לפרטיות בעיקר אבל כמו שאמרתי לא פעם ולא פעמיים אנחנו מעל זה ונמשיך לעשות את העבודה החשובה שלנו למען הצופים בבית".