משרד החוץ האיראני גינה את חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה עלי טבטבאי: "ההתנקשות הפחדנית בדאחייה מהווה הפרה בוטה של ​​הפסקת האש, ומתקפה אכזרית על הריבונות הלאומית של לבנון"

יום אחרי התקיפה הישראלית: משרד החוץ של איראן גינה הבוקר (שני) את חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה עלי טבטבאי אמש בביירות, כשטען כי מדובר ב"התנקשות פחדנית". בהודעה תקפו את ישראל וכן את ארה"ב על התמיכה בה, וקראו למועצת האו"ם לנקוט בצעדים נגד ישראל.

"ההתנקשות הפחדנית בדאחייה מהווה הפרה בוטה של ​​הפסקת האש, ומתקפה אכזרית על הריבונות הלאומית של לבנון" נאמר בהודעה האיראנית. "המהלכים הצבאיים של המשטר הציוני מהווים את האיום הגדול ביותר ליציבות המזרח התיכון, וגם לשלום ולביטחון העולמי. עמידה נגד האיום הזה היא חובה עולמית".

עוד קראו לקהילה הבינלאומית: "נדרשים צעדים חריפים כדי לעמוד נגד הטרור המאורגן וצעדי המלחמה של המשטר הציוני נגד לבנון ומדינות נוספות באזור. איראן רואה את השתיקה של האו"ם ומועצת הביטחון מול התוקפנות הישראלית נגד לבנון כמצערת וחסרת הצדקה".

במקביל, עלי לאריג'אני, יועצו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, תקף גם כן את ישראל על החיסול. "עלי טבטאבאי, אחד המנהיגים הבכירים בחיזבאללה, נהרג יחד עם מספר מחבריו בידי הציונים הפושעים" אמר. "הם השיגו את מה שרצו, אבל נתניהו ימשיך בהרפתקאותיו עד שכולם יבינו שאין דרך אחרת אלא להתעמת עם הישות המזויפת הזו".