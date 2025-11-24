ברקע השמועות הקשות והדיבורים סביב קיצוצי משרות – מנכ"ל רשת 13 לעובדי חברת החדשות: "מאמינים בחברת החדשות, ביחד נגבש תוכנית לשיפור הרייטינג והתוצאות"

אמיליאנו קלמזוק, מנכ"ל רשת 13, פנה הבוקר לעובדי חברת החדשות במסר מרגיע ושיקף להם באופן ישיר וכנה את המצב הנוכחי על רקע השמועות בתקשורת. קלמזוק מבהיר כי לא מתנהל שיח סביב קיצוצי משרות ותקציבים, ומבקש להדגיש את החשיבות של חברת החדשות לערוץ.

בפנייתו הדגיש כי הרשת השקיעה משאבים ניכרים בחברת החדשות עם תקציב גבוה משמעותית מהנדרש בחוק, אך המהדורה לא עמדה ביעדי הרייטינג. לדבריו, המטרה היא לגבש תכנית שתשמור על מצוינות עיתונאית ועצמאות מערכתית, תוך דבקות במודל עסקי בר-קיימא.

בנוסף, ציין קלמזוק כי בפגישה עם מנכ"לית חברת החדשות טלי בן עובדיה, הוסכם לפעול במשותף לגיבוש פתרונות לשיפור התוצאות העסקיות, הרייטינג וחיזוק המותג.

קלמזוק שולח מסר מאחד לעובדים וקורא לשיתוף פעולה ואחריות משותפת, תוך הדגשה שמאבקים פנימיים דרך התקשורת פוגעים במאמץ המשותף.