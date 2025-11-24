צה״ל החל בהפעלת בוחן רמטכ״ל במסגרת תרגיל מפקדות מטכ״לי לבחינת מוכנות למגוון תרחישים. במהלך התרגיל, שיימשך ביומיים הקרובים, תורגש תנועת כוחות ערה במרחב הגולן והעמקים, ישמעו קולות נפץ ותורגש תנועת כלי טיס

בצל המתיחות הביטחונית: תרגיל מטכ״לי ׳מגן ועוז׳ החל היום (שני) בשעות הבוקר המוקדמות, ויימשך במהלך היומיים הקרובים. מטרת התרגיל לבחון ולשפר את מוכנות צה״ל למגוון תרחישים תוך תרגול המפקדות.

בהנחיית הרמטכ״ל אייל זמיר, התרגיל נפתח בהפעלת בוחן רמטכ״ל במתכונת פתע לבדיקת מוכנות אוגדה 210 לאירוע פתע מתפרץ. כמו כן, יתורגלו תהליכי הערכת מצב וקבלת החלטות בכלל הדרגים, הפעלת כוננויות וניהול הכוחות בזירת המלחמה.

בצה"ל אמרו לציבור כי "במהלך התרגיל תורגש תנועת כוחות ערה במרחב הגולן והעמקים, ישמעו קולות נפץ במרחב ותורגש תנועת כלי טיס במרחב ואמצעים מוטסים נוספים". עוד הובהר כי אין חשש לאירוע בטחוני.

מדובר צה"ל נמסר כי התרגיל מתקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים תוך תרגול והטמעת התכניות המבצעיות של צה"ל. תרגיל זה נקבע מראש כחלק מתוכנית התרגילים השנתית של צה”ל לשנת 2025.