בתום סבב השיחות הראשון בז'נבה, ארה"ב ואוקראינה פרסמו הצהרה משותפת בה אמרו כי הם "ניסחו הצעה מעודכנת ומלוטשת" לסיום המלחמה עם רוסיה – מבלי להתייחס לפרטים

עם סיום סבב השיחות הראשון בז'נבה, ארה"ב ואוקראינה פרסמו הלילה (שני) הצהרה משותפת בה נאמר כי הם "ניסחו הצעה מעודכנת ומלוטשת" לסיום המלחמה עם רוסיה. עם זאת, בהצהרה לא הוצגו פרטים נוספים על אופן הסיום.

בהודעה נאמר כי "השיחות בין נציגי המשלחות מצד ארה"ב ואוקראינה היו מקיפות ויעילות, והן יימשכו בימים הקרובים". בבית הלבן הוסיפו וציינו כי "הנציגים מאוקראינה אמרו שהם מאמינים שהטיוטה הנוכחית משקפת את האינטרסים הלאומיים של קייב. הם הדגישו שההבטחות הביטחוניות נוגעות לדרישות האסטרטגיות המרכזיות שלהם".

למרות שהתיקונים והפרטים לא פורטו בהצהרה המשותפת או בהודעה האמריקנית, בבית הלבן טענו כי "המשלחת האוקראינית אישרה שכל חששותיה המרכזיים נלקחו בחשבון, כולל התפתחות כלכלית ארוכת טווח, הגנה על תשתיות, חופש ניווט וריבונות פוליטית".

כזכור, התכנית המקורית סביב ההסכם המתגבש לסיום המלחמה באוקראינה עוררה חשש רב באירופה, זאת לאחר שנחשף כי התוכנית דורשת מאוקראינה לצמצם את הכוח הצבאי שלה בחצי, להתפרק מנשקים ארוכי טווח ולוותר על מרבית השטח המזרחי של המדינה. על פי שורה של חשיפות, פרטי ההסכם שטראמפ צפוי לנסות לכפות במטרה להביא לסיום המלחמה באוקראינה, דורש וויתורים חסרי תקדים מהאוקראינים.

מידע שנחשף בשורה של פרסומים אירופאים חשף כי הדרישות המרכזיות מאוקראינה יכללו: הקטנת הצבא והכוחות החמושים במדינה ב-50% לפחות, וויתור על פיתוח ופירוקם של נשקים מתקדמים וארוכי טווח, בנוסף לוויתור על שטחים עצומים במזרח המדינה, בדגש על דונייצק ולושאנק. גורמים רבים העריכו כי אחוזים עצומים ממזרח המדינה יועברו לרוסיה, במסגרת ההסכם, כמובן במידה והוא יגיע לידי חתימה ומימוש.