על רקע הלחימה בגזרות השונות, אלפי מתגייסים ומתגייסות מצטרפים לצה״ל בגיוס נובמבר–דצמבר, עם היערכות מיוחדת, ליווי אישי ונתוני גיוס מגוונים מכל רחבי הארץ

על רקע הלחימה המתמשכת בגזרות השונות, בצה"ל פתחו הבוקר (א׳) את מחזור גיוס נובמבר–דצמבר 2025. בשבועות הקרובים יגיעו אלפי מלש"בים ללשכות הגיוס ברחבי הארץ, ויחלו את דרכם כחיילים וחיילות בשירות משמעותי בכלל יחידות הצבא – ובהן גם יחידות הלחימה.

בצה"ל מדגישים כי השירות הקרבי נותר עמוד השדרה של ביטחון ישראל, וכי הלוחמות והלוחמים החדשים מצטרפים לשורות צבא שנמצא בעיצומה של מערכה מתמשכת, וזקוק לכוח אדם איכותי ומסור. כדי להקל את צעדיהם הראשונים, כל מתגייס ומתגייסת זכאים למענק "כוכבים" לרכישת פריטי לבוש לקראת השירות.

היערכות מיוחדת למתגייסים בתקופת מלחמה

יחידת מיטב באגף כוח האדם נערכה באופן מקיף לקבלת המחזור החדש, עם התאמות למלש״בים שנפגעו או הושפעו מהמלחמה. בצה״ל מציינים כי מושם דגש על ליווי אישי, על תמיכה נפשית ועל תהליך גיוס הוגן ומותאם. גם בסיסי ההכשרה נערכו לקליטת הכוח החדש ולבניית מסלולי הכשרה מותאמים לצורכי הצבא בשעה שהוא ממשיך לפעול בגזרות הלחימה.

במקביל, מרכז ההספקה המטכ״לי נערך לספק למתגייסים עשרות אלפי פריטי ציוד – מדי א׳, כומתות, נעליים וערכות אישיות. בנוסף, הוכנו כומתות ונעליים לטבעונים וצמחונים, ויחולק ציוד חורף הכולל סופטשלים, חם-צוואר וכפפות.

המספרים: מי מתגייס במחזור נובמבר–דצמבר?

חלוקה מגדרית:

64.78% מהמתגייסים הם גברים ו־35.22% נשים.

גילאי המתגייסים:

הצעיר ביותר – בן 17.73 (מאותר לחמ״ן).

המבוגר ביותר – בן 30.60 (מתגייס תכנית "תכלית").

הגיל הממוצע – 19.4.

עולים חדשים:

635 עולים חדשים יצטרפו לצה״ל במחזור זה – 328 גברים ו־307 נשים.

המדינות המובילות במספר המתגייסים העולים: ארה״ב, רוסיה ואוקראינה.

מדינות מהן מתגייס עולה אחד בלבד: דרום קוריאה, בולגריה, אסטוניה, מונקו, פנמה, טוניסיה, פולין, טייוואן, האיטי, קניה, קפריסין ויוון.

חיילים בודדים:

589 חיילים בודדים מתגייסים – 291 גברים ו־298 נשים.

משפחות שכולות:

100 מתגייסים הם בני משפחות נפגעי מלחמת "חרבות ברזל".

מכינות ושנות שירות:

9.92% מהמתגייסים הגברים ו־15.55% מהמתגייסות מגיעים מרקע של מכינות או שנת שירות – יחד, 11.90% מכלל המחזור.

גאוגרפיה:

היישוב הצפוני ביותר שממנו מתגייסים: מטולה – 2 מתגייסים.

היישוב הדרומי ביותר: אילת – עם 151 מתגייסים.

לפי לשכות גיוס:

תל השומר – 37.22%

חיפה – 18.99%

ירושלים – 17.59%

באר שבע – 15.82%

טבריה – 10.38%