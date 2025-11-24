בעקבות החיסול המיוחס לישראל, בצה״ל מגבירים כוננות בצפון, מעבים את מערך ההגנה האווירית ונערכים למגוון תרחישי תגובה אפשריים מצד חיזבאללה והחות'ים

לאחר חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה שיוחס לישראל, בצה"ל העלו משמעותית את רמת הכוננות בגזרה הצפונית. על פי דיווחו של דורון קדוש בגלי צה"ל, במערכת הביטחון הוחלט לעבות את מערך ההגנה האווירית בצפון המדינה, מתוך חשש להסלמה אפשרית מצד חזבאללה.

בדיונים שהתקיימו בשעות האחרונות, גורמי המקצוע הציגו מספר תרחישים עיקריים לתגובה אפשרית של הארגון. בצה"ל מתייחסים ברצינות לאפשרות של ירי רקטות לעומק ישראל, ולכן הוחלט לחזק את מערכי היירוט בגזרה. בנוסף, קיימת הערכה שחזבאללה עשוי לנסות פעילות פשיטה או חדירה – בין אם לעבר יישובי הצפון ובין אם לעבר מוצבים הממוקמים מעבר לגדר בלבנון.

במערכת הביטחון מעלים גם תרחיש נוסף: הפעלת החות'ים בתגובה לחיסול. הקשר של טבטבאי, שחוסל בתקיפה, עם הנהגת החות'ים נחשב קרוב במיוחד, ולכן ההערכה היא שהארגון בתימן עשוי לנסות לבצע מהלך נגד ישראל כחלק מהתגובה.

לצד כל האפשרויות הללו, גורמים בצה"ל מדגישים שגם היעדר תגובה מצד חזבאללה הוא תרחיש שנלקח בחשבון, במיוחד נוכח המצב המורכב שבו מצוי הארגון.

במקביל להיערכות הצבאית בצפון, בצה"ל מתכוונים להמשיך בפעולות התקפיות בלבנון. מה שמוגדר במערכת הביטחון כ"סבב החלשה" נמשך, ומתמקד בסיכול ניסיונות ההתעצמות של חזבאללה ובפגיעה בתהליכי השיקום שהוא מנסה לבצע.