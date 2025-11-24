בשירות המטאורולוגי מגדירים את אירוע הגשם החריג שצפוי הלילה כאירוע "קצר אך אלים". יהיה גשום וסוער ויירד ברד בחלק מאזורי הארץ

השירות המטאורולוגי מפרסם הודעת אזהרה חריגה, לפיה "אירוע גשם קצר אך אלים בדרך לישראל". על פי ההודעה, אחרי כמה ימים שרביים ושוברי שיאים, צפוי לישראל מהפך חד במזג האוויר. בלילה שבין שני לשלישי יתחילו לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים וברד.

על פי הודעת השירות, הגשמים הראשונים יגיעו לצפון, לחוף ולשפלה כבר במהלך הלילה, ובהמשך יתפשטו גם למרכז. בדרום ייתכן גשם מקומי. בבוקר יום שלישי צפויה גם התפתחות ענני גשם במזרח הארץ ובערבה.

השירות המטאורולוגי מזהיר כי עקב עוצמות הגשם הגבוהות קיים חשש להצפות עירוניות משמעותיות כבר משעות הבוקר – בעיקר בחוף ובשפלה. בנוסף, קיימת סכנה לשיטפונות בזק בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה, סכנה שתימשך לאורך היום. בסמוך לענני הסערה ייתכנו גם משבי רוח חזקים.

בחלקו השני של יום שלישי הגשמים ייחלשו, ובשעות הערב רוב המערכת כבר תהיה מאחורינו. בהמשך השבוע צפויה שוב התחממות.