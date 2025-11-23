בכרוז רשמי של ארגון הטרור הנושא את תמונתו העדכנות, הודיעו בחיזבאללה על מותו של רמטכ"ל הארגון בידי חיל האוויר הישראלי

שעות לאחר חיסולו בידי חיל האוויר, בארגון הטרור חיזבאללה מפרסמים כרוז רשמי המאשר את מותו של רמטכ"ל הארגון עלי טבטבאי.

טבטבאא׳י היה פעיל ותיק ומרכזי בארגון הטרור, הצטרף לשורותיו בשנות ה-80 ומאז מילא שורה של תפקידים בכירים, בהם מפקד יחידת 'כוח רדואן' ואחראי המבצעים של ארגון הטרור חיזבאללה בסוריה. במסגרת תפקידו בסוריה, העצים את התבססות חיזבאללה במדינה.

במהלך המלחמה מונה למפקד מערך המבצעים של הארגון ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ריכוז תמונת המצב בארגון ועל בניין הכוח. במהלך מבצע "חיצי הצפון" לאחר סיכול מרבית ההנהגה הצבאית, שימש כאחראי בפועל על ניהול הלחימה מול ישראל.

בסיום מבצע ׳חיצי צפון׳, מונה טבטבאא׳י לרמטכ"ל חיזבאללה ובמסגרת תפקידו הוביל את שיקום הארגון. טבטבאא׳י פיקד על מרבית היחידות בחיזבאללה ופעל רבות להחזירן לכשירות למלחמה עם ישראל.

לאורך כל שנותיו בארגון, פיתח והעצים את יכולות חיזבאללה. נוסף על כך, היה גורם משמעותי בפיתוח יחידת ׳כוח רדואן׳. טבטבאא׳י הוביל את צמרת חיזבאללה ולאור קשריו ויכולתיו, היווה מוקד ידע וכוח משמעותי בחיזבאללה.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל יפעל נגד נסיונות השיקום וחימוש מחדש של ארגון הטרור חיזבאללה, ויפעל בעוצמה להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל. צה"ל ממשיך להיות מחויב להבנות שהוסכמו בין מדינת ישראל ללבנון".