אלי שרעבי תוקף את אתר 'מעריב' בעקבות תיעוד שלו שפורסם באתר ובו נכתב כי "אלי שרעבי נצפה בחופי הרצליה עם אישה אנונימית". כעת הוא מסביר מי היא אותה אישה

שורד השבי אלי שרעבי, תוקף את אתר 'מעריב' בעקבות כתבת רכילות של מיקי לוין בה נכתב כי שרעבי נצפה בחוף הים עם "אישה אנונימית". בכתבה נתנו הקשר וציינו כי התיעוד של שרעבי מגיע אחרי שנפרד ממי שהייתה בת הזוג שלו בחודשים האחרונים.

בסרטון קצר שפרסם הסביר שרעבי כי מובר בסך הכל באישה שעוזרת לו בשיקום ובהחלצה מכאבי הגב מהן הוא סובל בעקבות השבי במנהרות חמאס.

לצד הסרטון כתב שרעבי: "בחודש האחרון מופצות עליי כל מיני שמועות ורכילויות, שהפעם אני מרגיש שאני חייב להגיב ולשים לזה סוף".

"אתרי הרכילות, אני מקווה שהמסר שלי היה ברור, תודה רבה ושיהיה שבוע טוב. אשמח שתפיצו את הסרטון לכמה שיותר אנשים, תודה⁩⁩", כתב שרעבי.