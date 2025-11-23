ד"ר סרנגה הודיע כי יעזוב את תפקידו כראש מערך הדוברות השיווק וההסברה של ירושלים לאחר שבע שנים עתירות עשיה, אירועים, מבצעים, מלחמות וקורונה

ד"ר (סא"ל מיל') ישראל טל סרנגה, ראש מערך הדוברות, השיווק וההסברה של עיריית ירושלים בשבע השנים האחרונות, הודיע כי בשבועות הקרובים, יסיים את תפקידו בעיריית ירושלים וייצא להפוגה ולבחינת דרכו להמשך

סרנגה כיהן בעבר בין היתר, כדובר חיל האוויר; ראש מערך הדוברות, ההסברה ושירות הלקוחות ברכבת ישראל; ד"ר טל סרנגה מכהן כדירקטור ב'מסע ישראלי' ובחברות עירוניות, וכן מרצה לתקשורת מזה כעשור באוניברסיטת אריאל.

כאמור, בשבע השנים האחרונות מכהן כראש מערך הדוברות, השיווק וההסברה בעיריית ירושלים.

סרנגה הקים וניהל, ע"פ מדיניות ראש העיר, משה ליאון, את מערך הדוברות, השיווק וההסברה שמאגד את הפעילות מול הציבור הכללי, החרדי והערבי בעיר ואת פעילות התקשורת הבינלאומית. סרנגה היה אמון גם על הפעילות הדיגיטלית שהפכה לאחת המתקדמות במדינה, בנוסף לפעילות השיווק, הפרסום וההסברה. ישראל ריכז גם את הפעילות הדוברותית והפרסומית של חברות הבת העירוניות ואת הקשר הדוברותי למשרדי הממשלה.

במסגרת תפקידו, ולפי מדיניות וחזון ראש העיר, משה ליאון, הוביל ישראל, יחד עם מנהלי המערך ועובדיו, את הדוברות והקשר לציבור בתהליכים מורכבים, ראשוניים, פורצי דרך ותקדימיים בעיר.

בין היתר, ניהל את הדוברות האינטגרטיבית לסלילת הקווים החדשים לרשת הרכבת הקלה הראשונה במדינה, עבודות סלילת הכבישים החדשים בעיר, הקמת חניוני החנה וסע, הכניסות החדשות לעיר והרחבת הקיימות. בתקופתו הופעלו מהלכי שיווק והסברה חדשניים להקמת רובע הכניסה לירושלים, רובע תלפיות החדשה, רובע התחנה הראשונה ופרוייקט קירוי בגין.

ביוזמתו נכתבו תוכניות עבודה שנתיות, תוכניות דוברותיות אינטגרטיביות לליווי אירועים ופרוייקטים בעיר, בין היתר, מרתוני ירושלים, תהלוכות עדלידע ירושלים, חגי תשרי, מועדי אביב, פתיחות שנת לימודים, אליפויות ספורט, השיווק וההסברה של מהפכת הניקיון של השנים האחרונות, מהפכת נראות המרחב הציבורי, ומהלך פורץ הדרך של התכנון, הבניה וההתחדשות העירונית.

ישראל הוביל מהלכים למיתוג ירושלים כבירת הספורט והתרבות של ישראל, עדכן את השפה הפרסומית והפך את אירועי השלג בעיר לחגיגה של ממש.

ד"ר ישראל טל סרנגה ניהל גם את ההתנהלות הדוברותית בזמן מגפת הקורונה, בעת מבצעים צבאיים, מלחמת חרבות ברזל ומלחמת איראן, 'עם כלביא'.

כל אלה באופן חדשני, יצירתי ופורץ דרך, בניהול מקצועי וסדור, בהצלחה מוכחת ותוצאות מעולות.

עיריית ירושלים תפרסם לתפקיד ראש מערך הדוברות, השיווק וההסברה בעירייה מכרז ותפעל למינוי מחליף ע"פ כל הכללים.

ישראל יקיים העברת תפקיד מסודרת לכל מי שיבחר לתפקיד, ויעמוד לצידו בכל עת לעצה טובה מניסיון רב שנים.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "קיבלתי את רצונו של יישראל לסיים את תפקידו בשל הרגשת מיצוי. יש לי הערכה גדולה לעבודתו, לתהליכים שהוביל ולתוצאות בתחום הדוברות, השיווק וההסברה בירושלים."

"אני יודע שהתהליכים התקדימיים שסרנגה הוביל וניהל, ימשיכו ללוות אותנו קדימה. אני מאחל לישראל הצלחה גדולה, בטוח ביכולותיו ובתרומתו האדירה בכל מקום. אין לי ספק שעוד פסגות גבוהות לפניך."

ראש מערך הדוברות, השיווק וההסברה, ד'ר ישראל טל סרנגה: "ביקשתי מראש העיר, משה ליאון, לסיים את תפקידי לאחר כשבע שנים מופלאות בעיריית ירושלים. שנים עתירות עשיה, אירועים, מבצעים, מלחמות ומגפת הקורונה."

"שנים בהם למדתי המון, נתרמתי ומקווה שגם הצלחתי לתרום לעיר שאין כמוה בעולם – ירושלים! אני מבקש להודות מקרב לב לראש העיר משה ליאון ולמנכ'ל העירייה בשבע השנים האחרונות, איציק לארי, על התמיכה, החברות, הגיבוי, האהבה והנשמה היתרה שלכם."

"אני מבקש גם להודות לכל עובדי מערך הדוברות, השיווק וההסברה המופלאים, למנהלי המינהלים, האגפים ועובדי עיריית ירושלים וחברות הבת העירוניות על שיתוף הפעולה, עבודת הצוות, ההירתמות והלב הגדול – אתם שחקני נשמה של ממש. אני יוצא להפוגה ובוחן את דרכי להמשך, אבל בליבי נשאר ירושלמי גאה שמתרגש ממנה כל פעם מחדש."