הרמטכ"ל על ההחלטות לגבי הבכירים בצה"ל: "כדי לוודא כי ה-7.10 לא יחזור על עצמו וכי צה״ל מתחקר באופן יסודי ומעמיק את שאירע באותם ימים נוראיים"

הרמטכ"ל הוציא הערב (ראשון) הודעה בה פירט על ההחלטות וכתב: "לוודא כי ה-7.10 לא יחזור על עצמו וכי צה״ל מתחקר באופן יסודי ומעמיק את שאירע באותם ימים נוראיים".

מדבריו: "צה"ל מחויב לתחקור יסודי, מקצועי ומעמיק של כל מה שאירע באותו יום נורא ומתוך מחויבות זו החליט הרמטכ״ל על שורת צעדים לקידום הנושא ובכלל כך – הקמת צוות בדיקה עצמאי לבחינת התחקירים ואיכותם. צה"ל כשל במשימתו העיקרית בשבעה באוקטובר – להגן על אזרחי מדינת ישראל. זהו כישלון חמור, מהדהד ומערכתי, שנוגע להחלטות ולהתנהלות טרם האירוע ובמהלכו".

עוד באותו נושא הזעזוע בצה"ל: מי המפקדים שהודחו ומי רק ננזף? הרשימה המלאה 18:40 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

"הרמטכ״ל התמקד בהחלטותיו במפקדים הבכירים להם אחריות פיקודית שנובעת מעצם תפקידם בשבעה באוקטובר. אחריות זו אינה אחריות שאנו נוטלים על עצמנו, אלא אחריות שאנו נושאים מעצם היותנו מפקדים בכירים בצה״ל. המפקדים שנושאים באחריות הם מהמנוסים והמסורים בצה״ל, אשר פעלו לאורך שנים למען ביטחון המדינה והובילו בשנותיהם גם להישגים חסרי תקדים".

הרמטכ"ל פירט את ההחלטות ואת הסיבות שהביאו אליהן: " האלוף במיל' אהרון חליוה – האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש אגף המודיעין. הרמטכ״ל החליט כי האלוף ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל.

אלוף פיקוד דרום בזמן ה-7.10 לא ישרת במילואים

"האלוף עודד בסיוק – האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש אגף המבצעים. פעולותיו הפיקודיות והמקצועיות מיום זה ואילך וההישגים אליהם הביא את צה״ל, תוך כדי מלחמה, נעשו בהצטיינות, בדגש על הובלת הסנכרון, התכנון והביצוע הצה״לי של מבצע ״עם כלביא״. הרמטכ״ל החליט כי האלוף ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל.

"אלוף ירון פינקלמן – האלוף, אשר היה בתחילת תפקידו, נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד פיקוד הדרום. פעולותיו הפיקודיות והמקצועיות מיום זה ואילך, ההתאוששות והמעבר למתקפה תוך כדי מלחמה, בוצעו באומץ ובנחישות, תוך שהוא מוביל את המערכה ברצועת עזה ולאחר מכן את תהליך מסירת התחקירים לקהילות הישובים. הרמטכ״ל החליט כי האלוף ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל.

"אלוף תומר בר – האלוף נשא באחריות פיקודית על אי עמידת החיל במשימת הגנת שמי המדינה למול איומי הרום הקרוב לקרקע בשבעה באוקטובר. הכשל שהתגלם באירוע זה שיקף פערים מערכתיים רחבים בכלל צה״ל, המטופלים בימים אלה במסגרת הפקת הלקחים מהמלחמה. האלוף בר הוביל את חיל האוויר בשנים האחרונות להישגים רב-זירתיים חסרי תקדים, בדגש על הובלת מבצע ״עם כלביא״.

הרמטכ״ל החליט כי האלוף יקבל הערה פיקודית".

מפקד חיל הים לא מנע את הפלישה לזיקים

"אלוף דוד סער סלמה – האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד חיל הים ובתוך כך לעובדה שלא נמנעה חדירה מהים לחוף זיקים. האלוף סלמה הוביל את חיל הים בשנתיים האחרונות להישגים מבצעיים בכלל זירות המלחמה במסגרת המערכה הימית. הרמטכ״ל החליט כי האלוף יקבל הערה פיקודית".

"אלוף שלומי בינדר – האלוף נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש חטיבת המבצעים. האלוף נקרא לתפקיד ראש אגף המודיעין על-ידי הרמטכ״ל הקודם ומאז מוביל את האגף להצלחות מבצעיות בכלל הזירות לצד תהליכי שיקום והשתנות משמעותיים, תוך כדי מלחמה. הרמטכ״ל רואה באלוף בינדר כמפקד המתאים ביותר בעת הזו לפקד על אגף המודיעין אל מול האתגרים המבצעיים הקיימים. הרמטכ״ל החליט כי האלוף יקבל הערה פיקודית. כמו כן, הרמטכ״ל החליט לקבל את בקשתו לפיה עם סיום תפקידו כראש אגף המודיעין – יפרוש מצה"ל.

"תת-אלוף ג׳ – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין. הרמטכ״ל החליט כי תת-אלוף ג׳ יפרוש מצה״ל. תת-אלוף (מיל׳) יוסי שריאל – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד יחידה 8200. הרמטכ״ל החליט כי תת-אלוף שריאל ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל.

מפקד אוגדת עזה בזמן ה-7.10 ישוחרר ממילואים

"תת-אלוף (מיל׳) אבי רוזנפלד – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד אוגדת עזה. במהלך השנה הראשונה למלחמה המשיך לפקד על האוגדה ופעל לייצוב ההגנה בגזרתו. הרמטכ״ל החליט כי תת-אלוף רוזנפלד ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל.

"אלוף-משנה (מיל') אריאל לובובסקי – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כקצין המודיעין של פיקוד הדרום.

הרמטכ״ל החליט כי אלוף-משנה לובובסקי ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה״ל. אלוף-משנה (מיל') חיים כהן – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כמפקד החטיבה הצפונית של אוגדת עזה. הרמטכ״ל החליט כי אלוף-משנה כהן ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל.

"אלוף-משנה (מיל׳) שריאל ברקוביץ׳ – נשא באחריות הפיקודית באירועי השבעה באוקטובר מתוקף תפקידו באגף המודיעין.

הרמטכ״ל החליט כי אלוף-משנה ברקוביץ׳ ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת יותר בצה"ל. סגן-אלוף א׳ – נשא באחריות פיקודית באירועי השבעה באוקטובר מעצם תפקידו כקצין המודיעין של אוגדת עזה. הרמטכ״ל החליט כי יחל תהליך מיידי לסיום שירותו בצה״ל. באשר לקצינים תת-אלוף מנור ינאי, תת-אלוף אליעד מואטי ואלוף-משנה אפרים אבני הרמטכ״ל החליט כי אין מניעה להמשך שירותם בצה"ל.

הרמטכ"ל: "בבוקר השבעה באוקטובר צה״ל כשל במשימתנו העיקרית"

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: "עם כניסתי לתפקיד עמדה בפני ההבנה כי אנו מצויים בתקופה גורלית לעתידנו. המשימות העיקריות שעמדו לנגד עיניי: האחת, להוביל את צה״ל לניצחון במלחמה, להסיר איומים קיומיים דחופים, בכלל כך איום פרויקט הגרעין האיראני, להכריע בזירות השונות ולשחרר את החטופים".

"השנייה, לוודא כי השבעה באוקטובר לא יחזור על עצמו וכי צה״ל מתחקר באופן יסודי ומעמיק את שאירע באותם ימים נוראיים. לאור כך, הוריתי על הקמת צוות מומחים לבחינת איכות התחקירים והפקת לקחים וגיבוש המלצות ליישום לקחים מערכתיים ואינטגרטיביים. בבוקר השבעה באוקטובר צה״ל כשל במשימתנו העיקרית – ההגנה על אזרחי מדינת ישראל".

"כעת לאחר שבחנתי את המסקנות, החלטתי בכובד ראש כי עליי לנקוט בצעדים פיקודיים למול חלק מבעלי התפקידים שנשאו בתפקיד פיקודי בשבעה באוקטובר. זוהי החלטה הנובעת מתוך מחויבותנו לערכים ולנורמות שאנחנו מצפים ממפקדינו. אלו הם אנשים שהקדישו את חייהם לביטחון המדינה ובהם גם כאלה שהישירו מבט לאחר הכישלון, התאוששו, והביאו את צה״ל להישגים חסרי תקדים".

"המסקנות האישיות הן שלב הכרחי בתהליך השיקום והצמיחה שעלינו לבצע כצבא, לחיזוק האמון למול פקודינו ואזרחי המדינה. מכאן עלינו להמשיך קדימה, להיבנות ולהיערך למול האתגרים הרבים שאנו עומדים למולם. עלינו להבטיח כי נטמיע כל לקח, ניזום ונגדע איומים בהתהוותם מתוך מחויבות עמוקה להגנה על ביטחון המדינה ואזרחי מדינת ישראל. עלינו להבטיח כי אירועי השבעה באוקטובר לא יישנו לעולם״.