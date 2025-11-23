צה"ל הודיע על חיסול רמטכ"ל חיזבאללה באופן רשמי: אחרי הדיווחים על חיסולו של מספר 2 בארגון הטרור, מגיע האימות הרשמי של דובר צה"ל. הרמטכ"ל זמיר התייחס לתקיפה בהצהרה רשמית

הרמטכ"ל זמיר מתייחס הערב (ראשון) לחיסול הדרמטי של בכיר חיזבאללה בלבנון.

זמיר אמר בפתח דבריו: "עם כניסתי לתפקיד הרמטכ״ל עמדו לנגד עיניי שתי משימות דחופות: האחת – להוביל את צה״ל לניצחון והכרעה במלחמה רב -זירתית ובתוך כך – הסרת איומים קיומיים. והשבת החטופים. השנייה – לחזק את אמון הציבור בצה״ל ולהבטיח שמאורעות השבעה באוקטובר

לא יחזרו לעולם".

על הדחת המפקדים אמר זמיר: "צה"ל מחוייב לתחקור יסודי, מקצועי ומעמיק של כל מה שאירע באותו יום נורא, ומתוך מחויבות זאת ביצעתי שורה של צעדים לקידום הנושא, ובכלל כך, הקמת צוות בדיקה עצמאי לבחינת התחקירים. ואיכותם. היום אני מבקש להציג בפניכם את הצעדים שהחלטתי לנקוט לאחר תהליכים שביצעתי, זאת מתוך חובתי כרמטכ"ל צה"ל".

לדבריו של זמיר הצבא כשל ב-7 באוקטובר: "מסקנותיי מציגות תמונה חד משמעית – צה" ל כשל במשימתו. העיקרית בשבעה באוקטובר, להגן על אזרחי מדינת ישראל – זהו כישלון חמור, מהדהד ומערכתי שנוגע להחלטות ולהתנהלות טרם האירוע ובמהלכו. לקחי אותו יום הם רבים וחשובים, ועליהם להוות לנו מצפן אל העתיד, אליו אני מתכוון להצעיד את הצבא".

"בהתאם לכך, החלטתי בכובד ראש, לנקוט מסקנות אישיות כלפי בעלי תפקידים מסוימים ששירתו בשבעה באוקטובר. החלטה זו הינה מורכבת והיא נובעת מתוך האחריות שלי לאזן בין שיקולים מערכתיים ופיקודיים ובין צרכיו של צה"ל בתקופה נפיצה עם איומים בכל הגזרות".

"פקודיי, לא קל לקבל החלטות המשפיעות על אנשים שאני מעריך ושהקדישו את חייהם לביטחון המדינה; אנשים שנלחמתי לצידם עשרות שנים. לצד זה, עומדת לנגד עייני החובה לסמן קו ברור של אחריות פיקודית. זו אינה אחריות שאנו נוטלים על עצמנו, אלא אחריות שאנו נושאים מעצם היותנו מפקדים בצה"ל".

"אם לא נחדד את משמעות האחריות. האמון במערכת יישחק. והאמון הזה הוא הבסיס ליכולת שלנו להילחם, לנצח ולהגן על מדינת ישראל".

"צה״ל ממשיך לפעול ולתקוף מדי יום בכלל הזירות. ייתכן שנדרש שוב ללחימה בזירות שכבר לחמנו בהן – ואנו נערכים לכך. רק היום חיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה שעסק כל העת בשיקום הארגון ובהכנות למערכה הבאה. כך נפעל כל העת – לא ניתן לאיומים להתפתח; לא תהיה הכלה".

"גם היום אני מבקש להצדיע לכל לוחמי ומפקדי צה״ל – הנושאים בנטל הכבד מדי יום, חדורי תחושת שליחות ומחויבות עמוקה להגנה על מדינת ישראל".

"אזרחי ישראל, כלל האנשים ששמם יקשר מעתה והלאה לאותן מסקנות אישיות הם טובי מפקדינו. כולם, תרמו את מרבית חייהם לצה"ל ולמדינת ישראל. לרובם המוחלט יש נגיעה ישירה בהצלחות המבצעיות שצה"ל הגיע אליהם בשנתיים האחרונות".

לסיום אמר זמיר: "יש לנו אחריות כלפיהם גם כחברה, ההתייחסות שלנו אליהם תשפיע גם על דור המפקדים הבא וגם על אלה הנושאים בו היום – אל לנו להיות ארץ אוכלת מפקדיה – אין לנו את הפריווילגיה הזו".