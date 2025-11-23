נתניהו הוציא הודעה מוקלטת לתקשורת בה אמר: "מברך את טראמפ על החלטתו להכיר בארגון האחים המוסלמים כארגון טרור".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הוציא היום (ראשון) הודעה מוקלטת לתקשורת בה אמר כי הוא מברך את טראמפ על החלטתו להוציא את ארגון האחים המוסלמים אל מחוץ לחוק.

דבריו המלאים: "לפני שעות אחדות צה"ל חיסל את עלי טבטבאי, רמטכ״ל ארגון הטרור חיזבאללה. טבטבאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים, ולא בכדי הציעה ארה״ב פרס כספי של חמישה מיליון דולר על הראש שלו טבטבאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן. זה הכח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו".

עוד באותו נושא דיווח דרמטי: טראמפ יגדיר את האחים המוסלמים כארגון טרור? 19:10 | חדשות סרוגים 0 1 👏

"לאחרונה הוא הוביל את חידוש המאמצים של חיזבאללה להתחמש מחדש, זה כמובן לאחר המכות הקשות שחיזבאללה ספג במבצע הביפרים, בפגיעה במאגרי הטילים שלו וכמובן בחיסול נסראללה. אני מודה לצה"ל ולכוחות הביטחון שביצעו היום פעולה מקצועית, מדויקת ומוצלחת. המדיניות שאני מוביל ברורה לחלוטין: תחת הנהגתי, מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש, ולא נאפשר לו לחזור להוות איום על מדינת ישראל".

נתניהו: "מצפה מממשלת לבנון לממש את ההתחייבות שלה"

"אני מצפה מממשלת לבנון לממש את ההתחייבות שלה לפרק את חיזבאללה מנשקו. כי רק כך יתאפשר לכל אזרח בלבנון עתיד טוב יותר, ורק כך תוכל להתקיים שכנות טובה ובטוחה בין ישראל ללבנון. בהזדמנות הזאת, אני רוצה גם לשבח את הנשיא טראמפ על ההחלטה שלו להוציא אל מחוץ לחוק ולהגדיר את ארגון ׳האחים המוסלמים׳ כארגון טרור. זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר למזרח התיכון. ולכן, מדינת ישראל כבר הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הצהרת נתניהו | צילום: רועי אברהם/ לע״מ

מוקדם יותר פורסם כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכריז בקרוב על הארגון "האחים המוסלמים" כארגון טרור. כזכור מוקדם יותר צה"ל חיסל היום את רמטכ"ל חיזבאללה בפועל עלי טבטבאי. זוהי התקיפה הראשונה של ישראל ברובע הדאחייה בביירות לאחר שבעה חודשים של שקט.