דוח חדש של מכון ריפמן מציג תחזית דמוגרפית מדאיגה לנפת באר שבע, עם שוויון אוכלוסייה מתקרב ושינוי עמוק בצביון הנגב

מכון ריפמן לפיתוח הנגב מפרסם היום (ראשון) דו"ח רחב היקף שמציג תמונת מצב מדאיגה על השינויים הדמוגרפיים בדרום. על פי הנתונים, קצב הגידול של האוכלוסייה הבדואית בנפת באר שבע גבוה כמעט פי שניים מזה של האוכלוסייה היהודית – 3.8% לעומת 2.1% בלבד. המשמעות: בתוך שנים לא רבות, מרכז הנפה עלול להפוך למרחב דו־לאומי לכל דבר.

התחזית שהדוח מציג חריגה בחדות שלה: כבר בתוך שש שנים צפוי שוויון מלא במספר התושבים במרכז הנפה – כ־425 אלף יהודים וכמספר הזהה של בדואים. ובהמשך, לקראת שנת ה־100 למדינת ישראל, השוויון הדמוגרפי צפוי להתפשט לכל נפת באר שבע, עם כ־457 אלף תושבים מכל קבוצה.

החוקרים מזהירים מפני התפתחותם של מרחבי הפזורה הבדואית לאזורים שמזכירים "מחנות פליטים": עוני הולך ומעמיק, ירי בלתי פוסק, עלייה בפשיעה, אירועי אלימות חמורים ועלייה בביטויים לאומניים. בתוך המציאות הזאת, יותר ויותר משפחות בדואיות נורמטיביות בוחרות לעזוב ולעבור ליישובים יהודיים כמו עומר, מיתר, להבים, כרמית ודימונה.

לצד זאת, הדוח מצביע גם על מגמה רחבה יותר: הצטמצמות האוכלוסייה היהודית מדרום הארץ לטובת אזור המרכז. השילוב בין גידול טבעי גבוה במגזר הבדואי, תופעת הפוליגמיה, בנייה לא חוקית, והגירה שלילית של יהודים – מייצר, כך לפי החוקרים, שינוי מואץ שמשנה את מאזן האוכלוסייה ואת צביון הנגב כולו.