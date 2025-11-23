נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכריז בקרוב על הארגון "האחים המוסלמים" כארגון טרור כך על פי הדיווח באתר Just the News

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכריז בקרוב על הארגון "האחים המוסלמים" כארגון טרור. כך על פי הדיווח הבוקר (יום ראשון) באתר Just the News.

טראמפ אמר לאתר כי המסמכים הסופיים נמצאים בשלבי ניסוח סופיים. על פי הדיווח טראמפ שוקל את המהלך הזה עוד מתקופת כהונתו הראשונה.

האחים המוסלמים היא תנועה אסלאמיסטית שנוסדה לפני כמעט מאה שנה במצרים, אך יש לה סניפים, מפלגות ותנועות קשורות ברחבי העולם. ארגון הטרור חמאס הוא אחד מהסניפים שלה.

מושל טקסס הרפובליקני גרג אבוט הכריז בשבוע שעבר על האחים המוסלמים ועל המועצה ליחסים אמריקניים-אסלאמיים כ"ארגוני טרור זרים וארגוני פשע חוצי-גבולות". הצעד היה סמלי עד עכשיו כי הסמכות להגדיר גופים כארגוני טרור נתונה לממשל הפדרלי. ההחלטה של טראמפ נותנת את התוקף להחלטת ממשל טקסס.