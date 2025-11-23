במערכת הפוליטית הגיבו לחיסול רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה עלי טבטבאא׳י. שרת התחבורה מירי רגב כתבה: "המציאות במזרח התיכון השתנתה"

דבריה המלאים של רגב: "המציאות במזרח התיכון השתנתה. חיזבאללה חשב שהוא יכול לשוב ולהוות איום. רמטכ"ל חיזבאללה החל לשקם את בניין הכוח בניגוד להסכם הפסקת האש. הבהרנו לו כפי שמבהירים במזרח התיכון שלא נעבור על כך לסדר היום". שר החינוך יואב קיש כתב: "ברוך שפטרנו!! נמשיך לפעול בכל הכוח להכות ולהשמיד את אויבינו בכל גזרה".

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "אני מברך את ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ״ל, הקבינט, כוחות הביטחון וכל השותפים לחיסולו של רמטכ״ל החיזבאללה, הייתם עלי טבטבאי. מדינת ישראל תמשיך לפעול ככל שיידרש בכדי למגר את האיום בגבול הצפון ולחזק את ביטחון תושבי האזור וכלל אזרחי מדינת ישראל".

לפני זמן קצר צה"ל הודיע על חיסול רמטכ"ל חיזבאללה באופן רשמי: אחרי הדיווחים על חיסולו של מספר 2 בארגון הטרור, מגיע האימות הרשמי של דובר צה"ל.

טבטבאי, בן 57 הוא מחבל טרוריסט בעל עבר עשיר בפעילות נגד ישראל וארה"ב. הוא נולד בביירות בשנת 1968, והיה מפקד ביחידה 3800 של חיזבאללה ומשמרות המהפכה – יחידה שעסקה בהכשרת לוחמי טרור. הוא שימש גם כמפקד בכוח רדואן – יחידת העילית של חיזבאללה שתפקידה היה לפלוש לישראל. לאחר מכן פורסם כי כי שם המבצע הוא "בלאק פריידי".