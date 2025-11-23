בניה בלתי חוקית מייצרת חיבור בין רמאללה וירושלים וחונקת את יישובי בנימין. תנועת רגבים עתרה לבג"ץ "הפקרת השטח מביאה את רמאללה לגדרות ירושלים"

תנועת רגבים עתרה היום (ראשון) לבית המשפט העליון בדרישה להורות להם לנקוט בפעולות אכיפה מיידיות נגד חמישה מבני מגורים בלתי חוקיים שהוקמו במהלך השנה האחרונה בשיפולים המזרחיים של כפר עקב, לכיוון היישובים תל ציון וכוכב יעקב שבמועצה האזורית בנימין. העתירה טוענת שהרשויות מתנערות בצורה מוחלטת וקיצונית מאכיפה, דבר שהוביל לבנייתם של עשרות מבנים בלתי חוקיים במרחב זה.

לעתירה צירפה התנועה תצלומי אוויר שמסמנים את הבניה הבלתי חוקית במרחב. הצילומים מצביעים על המגמה של התרחבות הכפר אל תוך השטח הפתוח. העותרת מציינת כי פנתה לרשויות האכיפה מספר פעמים מאז דצמבר 2024, בדרישה דחופה לנקיטת הליכי פיקוח ואכיפה, ואף דרשה לקבל את פרטי עברייני הבנייה כדי לצרפם להליך, אך כל פניותיה נותרו ללא מענה ענייני, מה שהוביל לעתירה.

נוסף לפעולות אכיפה להשבת המשילות למרחב, מבקשת העתירה מבית המשפט להורות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית בגין כנגד עברייני הבניה.

רועי דרוקר, רכז אזור יו"ש בתנועת רגבים: "אנו עדים למהפך של ממש במדיניות הממשלה ביחס לשמירה על יהודה ושומרון, אך עדיין ישנם מקומות שנותרו באפילה ונדרש להאיר עליהם את הזרקור: אחד מהם הוא המרחב מצפון לירושלים, בחיבור בין כפר עקב, שכונה ירושלמית שנותרה מחוץ לגדר הבטחון ומתחברת דה פקטו למרחב רמאללה על ידי בניה מאסיבית בלתי חוקית, שעל הדרך גם חונקת את היישובים כוכב יעקב, תל ציון ופסגות."