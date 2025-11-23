הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס לתקיפה ואמר: "תקפנו את המפקד הבכיר ביותר בארגון הטרור חיזבאללה. התקיפה נועדה למנוע את התעצמות הארגון ולפגוע באופן ממוקד במי שמנסה לפגוע במדינת ישראל"

החיסול הדרמטי של בכיר חיזבאללה בלבנון: הרמטכ"ל פיקד על תקיפת צה"ל בדאחייה ממוצב הפיקוד העליון בבסיס 'הקריה' (רבין) עם ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת ההפעלה, תת-אלוף מני ליברטי ומפקדים נוספים.

עוד הוסיף ואמר זמיר: "צה״ל ממשיך להיות מחויב להבנות שהוסכמו בין מדינת ישראל ללבנון, אך לא נאפשר לארגון הטרור חיזבאללה להתעצם ולהתחמש מחדש ונפעל להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל״.

נזכיר כי כמעט שנה להפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, וצה"ל חיסל היום את רמטכ"ל חיזבאללה בפועל עלי טבטבאי. זוהי התקיפה הראשונה של ישראל ברובע הדאחייה בביירות לאחר 7 חודשים של שקט.

בשנת 2016 משרד החוץ של ארצות הברית הכריז על פרס בסך 5 מיליון דולר על מי שיביא מידע עליו. בשנה שעברה הוא הסתתר היטב וניצל מגל התקיפות של ישראל שחיסל את כל ראשי הזרוע הצבאית של חיזבאללה. הוא הופיע בהלוויית רמטכ"ל חיזבאללה הקודם -פואד שוכר ומונה למחליפו לאחר חיסול כל צמרת חיזבאללה.