הזעזוע בצה"ל ממשיך: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח היום (ראשון) עם מספר קצינים בכירים שקשורים לאירועי ה-7.10 לגבי המשך שירותם. חלק מהקצינים הודחו, אחרים יסיימו את שירותם בסוף תפקידם ואילו אחרים הסתפקו בהערה פיקודית.

ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר סיכם עם הרמטכ"ל כי יסיים את תפקידו הנוכחי ויפרוש מצה"ל. מפקד חיל הים דוד סער סלמה קיבל רק הערה פיקודית. מפקד חיל האוויר תומר בר קיבל הערה פיקודית. ראש אמ״ן לשעבר חליווה שסרב להגיע לזימון האישי מהרמטכ״ל – הודח ממילואים בשיחת טלפון. אלוף פיקוד דרום לשעבר ירון פינקלמן יודח משירות מילואים.

הסיכום המלא: ראש אמ"ן אלוף חליוה- ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת בצה"ל. ראש אגף מבצעים אלוף בסיוק- ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת בצה"ל מפקד פד"ם אלוף פינקלמן לשעבר- נשא באחריות פיקודית ונלחם לאחר מכן בעזה – ישוחרר משירות מילואים ולא ישרת בצה"ל

מפקד חיל האוויר – אלוף תומר בר- קיבל הערה פיקודית. מפקד חיל הים אלוף דוד סער סלמה- לא מנע חדירה לחוף זיקים – קיבל הערה פיקודית. ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר- ראש חטיבת המבצעים ב 7 באוקטובר- הרמטכ"ל החליט לתת לו הערה פיקודית ויפרוש מצה"ל עם סיום תפקידו לבקשתו.

ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן לשעבר תא"ל ג'- יפרוש מצה"ל (משרת היום בגוף ביטחוני אחר) מפקד 8200 לשעבר תא"ל יוסי שריאל – ישוחרר ממילואים ולא ישרת בצה"ל מאו"ג עזה לשעבר תא"ל אבי רוזנפלד – ישוחרר ממילואים ולא ישרת יותר בצה"ל. קמ"ן פד"ם אל"מ אריאל לובובסקי- ישוחרר ממילואים ולא ישרת יותר בצה"ל.

מח"ט צפונית ב-7 באוקטובר אל"מ חיים כהן – ישוחרר ממילואים ולא ישרת יותר בצה"ל קמ"ן אוגדת עזה לשעבר סא"ל א'- הודח ולא ישרת בצה"ל תא"ל מנור ינאי רמ"ט פיקוד דרום לשעבר, תא"ל אפרים אבני קצין אגם פיקוד דרום לשעבר, תא"ל אליעד מואטי מפקד חיל הגנת גבולות שמונה שבועיים לפני 7 באוקטובר- הרמטכ"ל קבע שאין מניעה שימשיכו לשרת בצה"ל.