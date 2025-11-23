הרמטכ"ל הודיע לאלוף עודד בסיוק כי הוא מודח משירות מילואים, מדובר בחלק משיחות של זמיר עם מספר קצינים בכירים שקשורים לאירועי ה-7.10

הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע היום (ראשון) לאלוף עודד בסיוק ראש אגף מבצעים בצה"ל לשעבר כי הוא מודח משירות מילואים. מדובר בהדחה סמלית בלבד, מכיוון שהוא כבר סיים את תפקידו לפני ארבעה חודשים.

מוקדם יותר פורסם כי שנתיים אחרי המחדל, הרמטכ"ל קרא היום למספר קצינים בכירים שקשורים לאירועי ה-7.10 כדי לדון איתם על המשך שירותם בצה"ל. בנוסף ראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה ומפקד 8200 לשעבר תא"ל יוסי שריאל לא הגיעו היום לשיחה עם הרמטכ"ל- לטענתם מאילוצי לו"ז. השניים הודיעו שיתייצבו בימים הקרובים שיתואם איתם לו"ז חדש

עוד באותו נושא הרמטכ"ל זמיר מתחיל להדיח קצינים שאחראים על מחדל ה-7.10 12:03 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

כבר בחודש מרץ האלוף עודד בסיוק, נפגש עם הרמטכ״ל אייל זמיר וביקש ממנו לפרוש מצה״ל לאחר כארבע שנים בתפקידו. זמיר קיבל את בקשתו, אך ביקש ממנו להמשיך בתפקיד בחודשים הקרובים לאור האתגרים המבצעיים. בחודש יולי, עזב האלוף את תפקידו. מוקדם יותר כאמור פורסם כי שנתיים אחרי המחדל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קרא היום למספר קצינים בכירים שקשורים לאירועי ה-7.10 כדי לדון איתם על המשך שירותם בצה"ל.

הזימונים הינם למפקדים בכירים אשר היו קשורים ישירות למחדלי ה-7.10 וההחלטות אלו התקבלו לאחר דיון עמוק ומעמיק, מתוך המסקנות שעלו מתחקירי האלוף במיל' סמי תורג'מן, שחקר את טיב התחקירים של צה"ל. בין האלופים המכהנים שזומנו: ראש אמ"ן שלומי בינדר שהיה בזמן הטבח ראש אגף המבצעים, מפקד חיל האוויר תומר בר ומפקד חיל הים דוד סער סלמה.