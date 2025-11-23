מזג אוויר מתהפך: תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויירדו גשמים עזים מלווים ברוחות חזקות ובסופות רעמים. חשש מהצפות ושטפונות.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה של הטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. יתכן אובך. במהלך הלילה יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים. קיים חשש מהצפות במישור החוף ובשפלה, וקיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה.
