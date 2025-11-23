פקחית הותקפה באזור היכל התרבות בבית שמש בזמן שעבדה, ופונתה לבית החולים. מהעירייה נמסר: "מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת

פקחית הותקפה היום (ראשון) בצהריים באזור היכל התרבות בבית שמש בזמן שעבדה, ופונתה לבית החולים. מהעירייה נמסר: "מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת".

מהעיירה נמסר: "עיריית בית שמש מגנה בחריפות את תקיפתה של הפקחית, מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. הפקחית פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והעירייה מלווה אותה ומאחלת לה החלמה מהירה".

"בשבועות האחרונים אנו עדים לגל של התלהמות ברשתות החברתיות נגד פקחים עירוניים. שיח מסית כזה יוצר אווירה מתלהטת ומעודד מקרים של אלימות בפועל. עיריית בית שמש קוראת לכלל התושבים לשמור על שיח מכבד, ולזכור כי הפקחים והפקחיות פועלים למען הסדר הציבורי ומתוקף תפקידם".

"משטרת ישראל פתחה בחקירה, והעירייה משתפת פעולה באופן מלא כדי לאתר את החשודים ולהביאם לדין. עיריית בית שמש תמשיך להגן על עובדיה ועובדותיה, ולהבטיח כי כל מקרה אלימות יטופל בנחישות וללא פשרות".