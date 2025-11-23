גורם ישראלי בכיר מאשר כי רמטכ"ל חיזבאללה עלי טבטבאי חוסל מוקדם יותר בתקיפה של חיל האוויר ברובע הדאחיייה בבירות

גורם ישראלי בכיר מאשר כי רמטכ"ל חיזבאללה חוסל מוקדם יותר היום (ראשון) במבצע "בלאק פריידי" בו תקף חיל האוויר ברובע הדאחיייה בביירות.

כזכור מוקדם יותר דווח כי כמעט שנה להפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, צה"ל חיסל היום את רמטכ"ל חיזבאללה בפועל עלי טבטבאי. זוהי התקיפה הראשונה של ישראל ברובע הדאחייה בביירות לאחר 7 חודשים של שקט.

טבטבאי, בן 57 הוא מחבל טרוריסט בעל עבר עשיר בפעילות נגד ישראל וארה"ב. הוא נולד בביירות בשנת 1968, והיה מפקד ביחידה 3800 של חיזבאללה ומשמרות המהפכה – יחידה שעסקה בהכשרת לוחמי טרור. הוא שימש גם כמפקד בכוח רדואן – יחידת העילית של חיזבאללה שתפקידה היה לפלוש לישראל. לאחר מכן פורסם כי כי שם המבצע הוא "בלאק פריידי".