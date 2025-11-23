שעות ספורות אחרי החיסול של רמטכ"ל חיזבאללה בלבנון ועל רקע ההסלמה בצפון, בכיר בארגון הטרור בהתייחבות ראשונה לחיסול ועל תכניותיו של חיזבאללה

שעות ספורות אחרי חיסול רמטכ"ל חיזבאללה בלבנון, ועל רקע ההיערכות בישראל לתגובה של ארגון הטרור, לפני זמן קצר הגיעה התייחסות ראשונה של בכיר בארגון לחיסול.

סגן ראש המועצה המדינית של חיזבאללה, אל-קמאטי, אמר: "כל האפשרויות פתוחות לאחר התקיפה היום שבה הותקף בכיר, וההנהגה תקבל את ההחלטה המתאימה".

כאמור, אחרי חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, בישראל נערכים לאפשרות תגובת של ארגון הטרור חיזבאללה. על פי גורמים מדיניים במקביל להיערכות לתקיפה של חיזבאללה, ההערכה בישראל היא שהתגובה לא תגיע.

בנוסף, ההערכה בישראל היא שגם אם חיזבאללה יחליט שאינו יכול להבליג על החיסול הדרמטי, התגובה שלו תהיה מוגבלת בעיקר בעקבות החשש שלו מהגברת התקיפות הישראליות.