שעות ספורות אחרי חיסול רמטכ"ל חיזבאללה בלבנון, ועל רקע ההיערכות בישראל לתגובה של ארגון הטרור, לפני זמן קצר הגיעה התייחסות ראשונה של בכיר בארגון לחיסול.
סגן ראש המועצה המדינית של חיזבאללה, אל-קמאטי, אמר: "כל האפשרויות פתוחות לאחר התקיפה היום שבה הותקף בכיר, וההנהגה תקבל את ההחלטה המתאימה".
כאמור, אחרי חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, בישראל נערכים לאפשרות תגובת של ארגון הטרור חיזבאללה. על פי גורמים מדיניים במקביל להיערכות לתקיפה של חיזבאללה, ההערכה בישראל היא שהתגובה לא תגיע.
בנוסף, ההערכה בישראל היא שגם אם חיזבאללה יחליט שאינו יכול להבליג על החיסול הדרמטי, התגובה שלו תהיה מוגבלת בעיקר בעקבות החשש שלו מהגברת התקיפות הישראליות.
שירי מנתניה
אמרנו לו להחליף מקצוע.17:53 23.11.2025
שוקולית
בימים ובחודשים הקרובים יהיו טילים מחיזבאלה אירן וחמאס כמו ב7/10/2023 ושוב נשב בבתים עים הילדים ועים הזום וכנירצה לצאת החוצה עטיית מסכה נגד שפקורונה תיהיה חובה מגיל 0 באמת במרחב הציבורי ובמקומות סגורים ובכול מקום וגם במיפגשים חברתיים ומיפגשים מישפחתיים ובכול מוסדות החינוך מעונות יום תינוקיות פעוטונים גני עירייה בתי הספר היסודיים בחטיבות הבייניים בתיכונים בצבא ההגנה לישראל ובמקומות העבודה ובכול התחבורה הציבורית ובכול מקומות הבילויי וזהו לעולמי עד לנצח נצחים באמתהמשך 17:58 23.11.2025
שירי מנתניה
אמרנו לו להחליף מקצוע.17:53 23.11.2025
